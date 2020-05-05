【美國大選2020】涉性侵拜登促公開舊檔案示清白 參院稱無權處理機密

▲ 拜登促參院翻查舊檔案，以證清白，參院卻稱沒有權限處理相關機密文件。

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登涉性侵前助理醜聞餘波未了，拜登日前公開在電視交代事件，稱已促參議院協助翻查存檔文件，確認受害者聲稱當年提交的書面投訴並不存在。惟參院拒絕拜登請求，稱無權處理機密文件。

【美國大選2020】拜登否認性侵前助理 反指事主講法反覆

【中美角力】特朗普改打反華牌救選情 疫情拖累經濟

拜登（Joe Biden）早前指，若真的如女事主所言，當時曾就性侵作書面投訴，相關文件應仍然保留，去信參院秘書處要求翻查，惟參院回覆指，按照保密要求，秘書無法公開拜登要求的檔案。

參院的回覆無疑令拜登尷尬，拜登早前在聲明中，嚴厲質疑女事主言論真假，又稱願意公開相關文件以示清白，擺出一副光明磊落的姿態，但相關文件卻是不能公開的機密，令真相更撲朔迷離。

【美國大選2020】拜登捲MeToo 獲特朗普護航「指控多數不實」

【無酒不歡】印度加徵酒精稅達7成 因民眾犯規

拜登（Joe Biden）前助理里德（Tara Reade）早前向傳媒透露，於1993年在國會山莊遭拜登性侵，指他未得她同意，將手伸入她的裙子。她稱當時曾向其他助理提及事件，又曾提交書面投訴。

惟事件年代久遠，暫時未有人證能證明里德所講屬實，她所講的書面投訴，可能是唯一物證，偏偏又因為拜登前參議員身份，相關文件是國家機密，無法查看，綫索由此中斷，再次變得死無對證。

【美國疫情】多州不理白宮指引照解封 特朗普反稱做得啱

真相是如何，除拜登本人及事主，外界不得而知，但美國總統特朗普堅定支持拜登。曾多次捲入性侵醜聞的特朗普，為對手護航，指這有可能是不實指控，又稱自己對不實指控很清楚，因他亦曾被錯誤指控過很多次。

美國廉航推社交距離座位 搭飛機想隔開坐要加錢

英媒稱五眼聯盟報告內容 或與五眼聯盟情報無關

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品