【美國大選2020】涉性侵拜登促公開舊檔案示清白 參院稱無權處理機密

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美國民主黨總統參選人、前副總統拜登涉性侵前助理醜聞餘波未了，拜登日前公開在電視交代事件，稱已促參議院協助翻查存檔文件，確認受害者聲稱當年提交的書面投訴並不存在。惟參院拒絕拜登請求，稱無權處理機密文件。
拜登（Joe Biden）早前指，若真的如女事主所言，當時曾就性侵作書面投訴，相關文件應仍然保留，去信參院秘書處要求翻查，惟參院回覆指，按照保密要求，秘書無法公開拜登要求的檔案。
參院的回覆無疑令拜登尷尬，拜登早前在聲明中，嚴厲質疑女事主言論真假，又稱願意公開相關文件以示清白，擺出一副光明磊落的姿態，但相關文件卻是不能公開的機密，令真相更撲朔迷離。
【美國大選2020】拜登捲MeToo 獲特朗普護航「指控多數不實」
拜登（Joe Biden）前助理里德（Tara Reade）早前向傳媒透露，於1993年在國會山莊遭拜登性侵，指他未得她同意，將手伸入她的裙子。她稱當時曾向其他助理提及事件，又曾提交書面投訴。
惟事件年代久遠，暫時未有人證能證明里德所講屬實，她所講的書面投訴，可能是唯一物證，偏偏又因為拜登前參議員身份，相關文件是國家機密，無法查看，綫索由此中斷，再次變得死無對證。
真相是如何，除拜登本人及事主，外界不得而知，但美國總統特朗普堅定支持拜登。曾多次捲入性侵醜聞的特朗普，為對手護航，指這有可能是不實指控，又稱自己對不實指控很清楚，因他亦曾被錯誤指控過很多次。
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