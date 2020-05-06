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【港樓奇則】300呎唔夠　有天台又有工作平台　真係呎呎實用？

股樓投資 20:00 2020/05/06

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【iMoney訊】過去數月，新冠肺炎肆虐，樓價持續調整，適逢疫情放緩，樓價隱現見底迹象，不少首置客心動入市，擔心遲買更貴，但香港住宅「奇則」處處，準買家若稍有不慎，隨時中伏。

舉例說，近年不少新盤提供迷你單位，實用面積僅200多平方呎，甚至更細。值得留意的是，雖然單位不大，但同時建有工作平台及露台，而這些樓面則計入實用面積，若扣除這些樓面，單位實際可用面積，其實比想像中少。

以大角咀奧柏．御峯G室為例，單位實用面積274平方呎，其中露台佔22平方呎，工作平台佔16平方呎，佔整體面積約14%。重要的是，露台與工作平台不大，僅可企一至兩個人，連曬晾衣物也成問題。可幸的是，單位內櫳間隔四正。

左下角為「露台」，實用面積約22平方呎，右下角為「工作平台」，實用面積約16平方呎。

iMoney解讀

近年新盤普遍同時設有露台及工作平台，惟空間很細，極不實用，市場更稱之為「彊屍露台」，因用家身處其中，只能如彊屍般跳動。

早約20年前，政府為推動環保，以豁免樓面面積為誘因，鼓勵發展商興建「露台」及「工作平台」。對發展商來說，樓面可獲寬免當然吸引，因這些環保設施面積，可計入住宅面積，出售予小業主。當時發展商為求美觀，更將兩者合併興建，並以此為賣點，提高單位售價。

其後，為限制發展商無限「發水」，政府規定「工作平台」及「露台」必須分家而建，兩者需相距1.5米，導致時下「雙露台」的怪象。此外，政府又定下面積規限，據2011年建築作業備考規定：

一）以每伙住宅單位計，露台獲豁免的面積為10.7平方呎，或佔實用面積的2.5%（以較大者為準），上限為32.3平方呎；

二）以每伙住宅單位計，工作平台獲豁免的面積最多為8.1平方呎

發展商為了賺盡豁免，同時又要符合現有規例，所以即使單位面積不大，也設有「工作平台」及「露台」的怪象。

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撰文 : 柳家平

奧柏•御峯 設計 發展商

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