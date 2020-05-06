無肉盡歡薄餅素食風 惜食惜福抗疫撐慈善

春回大地，是時候讓味蕾感受清新的氣息，剛於青衣城了第四間分店的人氣手工薄餅店The Point – Pizza & Pasta，將於世界地球日50週年的4月，以田園風光主題設計了「春日田園素食」。為響應「世界地球日」，The Point– Pizza & Pasta特別設計了三款精緻素食新菜式，無論味道和口感與葷菜無異。客人凡點選指定食品，餐廳會捐出$10給惜食堂。以後大家的 Green Monday又多一個選擇了。

(1) Cheeseburger Pizza 芝士漢堡披薩

芝士漢堡披薩餡料超豐富具創意，採用純植物製的“未來牛肉”(Beyond Beef)，肉嫩多汁，賣相和口感與真牛肉十分相似。Beyond Beef在主要成份豌豆蛋白以外，加入米蛋白和綠豆蛋白以提供完整的蛋白質，營養滿分！素肉配搭焦糖洋葱和烤櫻桃蕃茄，濃郁可口。一口咬下半融化車打和水牛芝士，芥末醬和蕃茄醬帶出配料和諧滋味，配上生菜絲，爽脆多汁。

(2) Korean BBQ Beef Pizza 韓烤素牛肉披薩

一道色香味兼備，卻沒有肉類膽固醇負擔的菜式。採用Unlimeat永續食材巧製韓式素食牛肉（Bulgogi BBQ Beef），配搭 韓式烤牛肉醬 ，惹味至極。配料韭葱片(leeks)、 靈芝菇和紫菜，香脆可口，增加營養鮮味。

(3) Penne with Beyond Sausage & Roasted Peppers 素肉腸烤甜椒長通粉

以純植物製成的Beyond Sausage，含豐富的植物蛋白質，比真肉腸少38%飽和脂肪。配搭烤紅黄甜椒、茄子、蕃茄醬，香味互相融合。長通粉掛滿香濃醬汁，令人吮指回味。

素食不但有助於地球環境保育，亦有助於促進免疫系統的健康。多吃增強免疫力食物既能遠離細菌和病毒侵害，也是提升免疫力的關鍵。The Point – Pizza & Pasta 獻上多款星級素滋味菜式，在食材運用上也注重創意，令素食變得時尚，不吃素的人士也能被素食吸引。



除了以上三款特別為響應地球日的菜色，The Point– Pizza & Pasta 更把主餐牌的素蔬還原為美味的素食真滋味，無論是頭盤、熱湯、主菜，每一款均以田園色彩登場，賣相精緻悅目，滿有健康春日感覺。

甘筍南瓜湯

是一道健康又美味的湯品，甘筍南瓜含豐富維他命A及高纖維，湯頭口感綿密，滿載飽滿的南瓜粒滋味無窮，令層次感更豐富。

黑松露芝士蛋黃醬薯條

金黃香口的黑松露蛋黃醬焗芝士薯條，熱辣辣的粗身薯條，松露幽香和惹味蛋黃醬絕配，讓人大快朵頤，超邪惡美食的代表作！

Arugula & Pear Salad

梨子切成薄片，拌上Arugula火箭菜、歌弓蘇拉芝士和 合桃。合桃含豐富營養素，食療價值高。沙律菜清新爽口，歌弓蘇拉芝士味道濃郁，淋上甜酸開胃的黑松露醋汁，是一道經典的輕怡菜式 。

Miso Pumpkin & Kale Salad

健康又美味的羽衣甘藍沙律，吃起來口感脆爽。配以柚子味噌、 烤南瓜、烤茄子和藜麥。羽衣甘藍和藜麥被譽為營養價值高的超級食物，對增強免疫力有莫大幫助。怡人的柚子酸甜味道，口感清新怡人。

Forest Pizza

主菜中必試菜式，披薩餡料超豐富，以黑松露忌廉醬底配襯烤野菌，烤蒜頭，焗完後再加上Mozzarella芝士，香氣四溢，配以薯仔片，口感層次豐富。新鮮火箭菜味道清新，增添了一份獨特的胡椒香味，充滿田園氣息，吃得格外舒心。

鮮露筍野菌黑松露卡邦拿拉意粉

卡邦拿拉意粉沾滿馥郁香濃醬汁，奶香芝士味濃厚，口感幼滑。陣陣松露香飄至，配搭脆嫩的幼鮮蘆筍，增加口感享受。

Four Cheese Mac

芝士控必試，芝士四重奏以里哥特（Ricotta）、巴馬臣（Parmesan）、歌弓蘇拉（Gorgonzola）及水牛芝士(Buffalo Mozzarella) 焗香大通粉 。四種芝士各具特色，歌弓蘇拉在意大利被譽為藍芝士，味道濃郁。 選用大通粉，吸收醬汁比例剛剛好，不會有過份滯膩的感覺。滿滿的特色芝士醬汁融入大通粉，味道不凡，彈牙有嚼勁。

南瓜鮮蘆筍蔬菜意大利飯

以南瓜醬為主調的意大利飯，配搭不同的時令蔬菜包括幼鮮蘆筍，意式青瓜，色彩怡人，層次感豐富，帶來不一樣的味蕾驚喜！

黑松露野菌意大利飯

黑松露醬意大利飯香氣撲鼻，脆嫩爽口的野菌和香烤靈芝菇增添了一份質感，香味四溢。多吃菌菇類，可增加膳食纖維素，是一道美味健康的膳食配搭。

關於 The Point - Pizza & Pasta

創新手工薄餅和意粉天堂 The Point– Pizza & Pasta 走現代意大利風格，氣氛舒適浪漫，於尖沙咀、將軍澳、荃灣及青衣設有四間分店。其啟發源於創辦人對意大利菜的熱誠及鍾愛，同時巧妙地結合新鮮健康的加州烹飪技術，務求為每位顧客提供不一樣的難忘用餐體驗。 從堅持使用源自意大利最幼滑的「00 麵粉」及新鮮水牛芝士，到法國及澳洲的新鮮海鮮與肉類

(資料由客戶提供)