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金管局證監會牽頭成立綠色金融督導小組　將制定香港綠色產業分類目錄

金融經濟 20:02 2020/05/05

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多個金融監管部門參與綠色和可持續金融跨機構督導小組，以鞏固香港作為亞洲及全球領先的綠色和可持續金融中心的地位

金管局與證監會共同發起成立綠色和可持續金融跨機構督導小組，以協調金融業針對氣候和環境風險的措施應對，加快香港綠色和可持續金融的發展，並支持政府的氣候策略。證監會副行政總裁梁鳳儀表示，小組會協助制定本港的綠色產業分類目錄（Green Taxonomy），但未有時間表。

金管局高級助理總裁劉應彬表示，不同金融機構均要面對氣候變化造成的問題，同時各監管機構對氣候相關的風險評估披露有共同關注，故成立跨部門督導小組以提供前瞻性指導。

督導小組會以監管政策和市場發展為兩大重點，鞏固香港作為亞洲及全球綠色和可持續金融中心的地位，並將促進包括粵港澳大灣區在內的區域合作。督導小組職責包括：探討關於綠色和可持續金融的政策和監管事宜，尤其是可能造成跨行業影響的課題、協調政策方向、處理跨行業技術事宜等。

督導小組設立跨部門監管事宜小組及綠色金融市場發展小組兩個專責團隊，其中前者主要聚焦於風險管理、統一披露框架及「漂綠」等問題，後者則會負責綠色金融產品發展、提升業界參與者相關知識等。

現時歐盟與中國各自有一套綠色產業標準，兩者於部份項目並不一致。梁鳳儀指，歐盟與中國相關部門正開始標準協調工作，香港希望參與其中並協調雙方。專責小組其後會將研究匯報予督導小組，並於第四季第二次開會時討論。

另外，劉應彬指大灣區內有很多綠色項目，而海外資金對投資綠色項目有濃厚興趣，香港可發揮連結兩者的角色。他又稱，在資產管理方面，亞洲地區投資於綠色資產的比例僅5%，落後於其他發達地區，如北美的30%，相信有增長空間。

小組其他成員包括環境局、財庫局、港交所、保監局及積金局。

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