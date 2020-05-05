【尚至醫療母親節呈獻 – DXA骨質密度檢查】

任何時候，媽媽總把子女的健康放在首位。我們又何曾關心過媽媽的健康狀況﹖適逢母親節，不妨考慮以一束鮮花或一頓晚餐的價錢，為媽媽送上最貼心的禮物 – DXA骨質密度檢查。

全球50歲以上的人士當中，三分之一的婦女都受被稱為「無聲殺手」的骨質疏鬆症所威脅，平均每三秒便有一人因骨質疏鬆而骨折。很多人以為患上骨質疏鬆必然會「周身骨痛」，但這個病症其實並不會造成任何疼痛。平時沒有接受定期骨質密度檢查的患者，往往要等到骨折才知道自己已經患病。當出現腰痠背痛、駝背或身高變矮時，脊椎甚至可能已經變形，病情已是相當嚴重。

雙能量X光吸收測量儀(DXA: Dual-Energy X-ray Absorptiometry)是常用的骨質密度測量儀器，可用於診斷及監察治療的效果。建議50歲以上或更年期後的女性作定期檢查。

DXA骨質密度檢查

費用﹕$700 (優惠只限由即日起至2020年5月30日報名人士)

註﹕檢查由放射技師主理，並由專科護士講解報告。如確診骨質疏鬆症並需跟進治療，醫生診症費為$500。

【查詢及報名熱線: 3163 6700 Whatsapp: 5969 2947】

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