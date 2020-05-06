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【母親節2020】不用2800蚊　可以買到這些大芒手機

環球政經 19:51 2020/05/06

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母親節即將來臨，身為子女的大家也會準備買禮物「慰勞」媽媽，答謝一直以來的養育之恩。不少人也會選擇購買手機作為禮物，小編精選了5款手機，其價錢3,000蚊有找之餘，更是兼具「大芒」（大螢幕）及不錯的拍照質素，相信會符合愛看影片，又喜歡拍照「打卡」的潮媽。詳情如下：

Samsung Galaxy A51

建議售價：2,798元

推出年份：2020

Samsung今年都推出過不少手機，A51在今年1月推出，採用八核心處理器，後置4鏡頭(主鏡頭有4,800萬像素)、前置鏡頭亦有3,200萬像素；顯示屏解像度則有1080 x 2400、螢幕尺寸更達 6.5吋，採用Super AMOLED。

單看解像度和螢幕尺寸，絕對適合買給母親作為禮物，其餘規格也達到中階手機的水平，再加上電量夠大電量，達4,000mAh，適合愛用手機看「煲劇」的媽媽。

A51的網上評價普遍認為它性價比高，不過拍夜景方面就較為遜色。

相關文章：【母親節2020】信用卡積分到期冇有怕　里數換禮贈媽媽

Nokia 7.1 TA-1085

售價：2,588元

推出年份：2018

Nokia 7.1雖然是2018年所推出的手機款，但在網上有不少好評。同樣採用八核心處理器、後置雙鏡頭設計、前置鏡頭為800萬像素、5.84吋螢幕、螢幕解像度為1080 x 2280。適合一些喜歡看片的媽媽，如對拍攝沒有太大興趣，而且又不需要看太大螢幕，這款亦絕對足夠。

有用家在網上評論就指，以手機看片的顏色夠實、而且有NFC，可以幫八達通增值。不過也有用家指，手機拍夜景照質素較遜色，而且電量為3060mAh，若經常上YouTube看片的話，出街就可能要帶定尿袋。

相關文章：【母親節2020】母親節禮物推薦　$388可入手氣炸鍋？

 

Huawei Nova 7i

建議售價：2,488元

推出年份：2020

華為近年受不少買家垂青，Nova 7i於今年3月推出，同樣採用八核心、後置4鏡頭設計、前置鏡頭為1600萬像素。電池容量4,200為mAh、螢幕種類 LCD 、螢幕為6.4吋、螢幕解像度 1080 x 2310。

乍看之下，Nova 7i似乎較合適喜歡拍照的媽媽，畢竟其售價也不用2,500元便有5鏡頭設計（即包括前鏡頭外，亦有4,800萬像素廣角鏡頭f/1.8 +，800萬像素超廣角鏡頭，200萬像素微距鏡頭及200萬像素景深鏡頭）。

這款手機的網上評價褒貶不一，有人覺得手機在人像攝影方面質素不錯，但亦有人覺得可以用這個價錢購買其他手機。

值得留意，由於華為受美國禁制令影響，所以未有預載Google相關應用程式，須到HUAWEI AppGallery下載，而手機也不支援NFC。

 

Samsung Galaxy A31

建議售價：2,398元

推出年份：2020

A31同樣是Samsung今年推出的手機，採用八核心處理器，後置4鏡頭設計、前置鏡頭為2,000萬像素；解像度為1080 x 2400、螢幕尺寸達 6.4寸，採用sAMOLED、電量達5,000mAh。

雖然鏡頭規格相比於A51稍為遜色，但其亮點是有5,000mAh電量，而且螢幕也有6.4吋，擁有寬闊屏幕比例，看片相當舒適。

 

相關文章：【重點追捧510】母親節當天 就帶她到這些餐廳好好慶祝吧！

Mi 小米 9 Lite 智能手機

建議售價：2,199元

推出年份：2020

近年積極在港開設專門店的小米，每年也推出1,000多元至2,000多元的入門版手機，受到不少買家歡迎。小米9 Lite採用八核心處理器，後置3鏡頭設計，前置鏡頭為3,200萬像素，螢幕為6.39吋，電池容量為4,030mAh，採用SAMSUNG AMOLED 螢幕，亦擁有德國VDE低藍光護眼認證，螢幕解像度為1080 x 2340。

單從螢幕解像度來看，這部手機也很適合愛看影片的媽媽，再加上後置3鏡頭的設計，價錢才2,200元，適合預算不多的消費者。

網上有用家讚這部手機鈴聲較大，而且啟用省電模式後，即使經常上網和「煲劇」，也可勉強用到10小時以上，或適合「機不離手」的媽媽。

 

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