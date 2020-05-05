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【賭場都輸】澳博首季EBITDA轉蝕2億　「上葡京」年底開幕

金融經濟 17:25 2020/05/05

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澳博首季EBITDA轉盈為虧。

新冠肺炎疫情下，澳門博彩業停頓，澳博控股 （00880） 公布，首季經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利）轉錄虧損兩億元，去年同期澳博EBITDA賺10.75億元。期內，澳博博彩淨收益按年跌62%至34.79億元，主要物業新葡京酒店入住率由年前的94.7%大減至35.3%。

另外，澳博表示，投資於指定按公平值列賬在其他全面收益賬處理的股本證券，在第一季錄得未變現公平值虧損為6,400萬元。

以列帳盈利計，澳博上季轉盈為虧，蝕4.09億元，去年同期賺8.5億元。

澳博解釋，上季業績在新冠肺炎爆發下受到嚴重影響，澳門娛樂場於2月關閉15天，對由內地、香港及其他地區入境的 限制、交通運輸管制及隔離檢疫要求，目前仍在實施中。公司續指，疫情發展不確定，現時無法合理估計未來經營業績。

截至3月31日，澳博錄得現金、銀行結餘及已抵押銀行存款121億元、債項總額152億元，以及股東權益285億元。

澳博路氹新物業「上葡京」2019年底已竣工，公司正與澳門政府啟動檢驗及申請程序。澳博預期，在取得相關營運許可後，項目於2020年底開幕。

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