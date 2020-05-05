【這些機會...】入油都打價格戰　送紅包抽茅台（話資理）

國際油價暴挫，紐約期油曾現「驚喜」價——負37美元。咁係咪代表入油會平咗好多？唔好意思喎，因為下刪三千的原因，一向被咎病「加快減慢」既香港油公司，只係係咁易減咗少少。

其實減價方式可以有好多種，內地油公司雖然有「地板價」政策限制，即係話價格已降至最低無得再調整。依家各省市92號汽油每升價格，介乎5.38元至5.65元（人民幣，下同）。不過，大大小小的油公司，都推出不同優惠「回饋」消費者。

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其中，大型油企中石化的江蘇分公司，就玩抽獎優惠，獎品包括2枝飛天茅台、加油紅包、洗車券等，仲話保證100%中獎。抽獎條件亦算合理，只要使用一鍵加油汽油滿200元，就可獲得抽獎機會一次。

中石化（00386）的上海分公司都有推優惠，對象係網約車同出租車，單月加油500升后，每升可平0.6元。而係部分地區，政府派發的消費券，三桶油的加油站都適用，咁就可以平上加平。

至於民營加油站，減價力度就更大。有內地媒體指，許多地區的92號汽油每升可減0.5元至0.6元，其中地方煉油廠較發達的山東，每升汽油價格更加可減2元以上，都咪話唔令人羨慕，只係這些機會......

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