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【內房故事】內地首4月新盤銷售　三甲房企吸金6000億

股樓投資 17:22 2020/05/05

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內地疫情緩和，全國復工復產加速，樓市銷情亦見復甦，據內地媒體統計所得，首4個月TOP100房企銷售金額接近2.6萬億元（人民幣，下同），排名三甲的房企則合共吸金逾6,000億元。

相關文章：【內房故事】直播賣樓成新潮流　碧桂園5／5首度出擊

據《觀點指數》發布的「2020年1-4月中國房地產企業銷售金額TOP100榜單」顯示，銷售金額為25,992億元，按年下跌16.9%。不過，若單看4月份，銷售額9,193億元，較3月份回升17.8%，已連續兩個月回升，顯示樓市銷情正在復甦。

相關文章：【內房故事】唔著西裝有助業績？　房企鼓勵員工著靚啲

銷售排名榜中，榜首的是中國恒大（03333），首4個月銷售額達2,123.7億元；亞軍是碧桂園（02007），銷售額2,114.9億元；季軍是萬科企業（02202），銷售額1,860億元。三甲房企銷售額合共6,098.6億元。

至於第4至10名順序如下：

4.保利發展（1,080億）

5.融創中國（958億）

6.中海地產（885億）

7.綠地控股（708億）

8.龍湖集團（602億）

9.世茂房地產（582億）

10.華潤置地（578億）

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撰文 : 李兆明

香港股票 中國恒大（03333） 碧桂園（02007） 萬科企業（02202）

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