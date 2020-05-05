  • 30°C
香港時間 : 2020506日 (三) 12:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】可重用口罩規格、清洗方法　未能網上登記怎領取？

科技 17:20 2020/05/05

分享：

其可重用「銅芯抗疫」（CuMask）口罩可在明早（６日）7時起於網上登記，港郵政便會將口罩派送上門，登記期為一個月，並在登記後2星期內由本地郵政派送上門。

港府宣布將向全港市民免費派發口罩，其可重用「銅芯抗疫」（CuMask）口罩可在明早（６日）7時起於網上登記，港郵政便會將口罩派送上門，登記期為一個月，並在登記後2星期內由本地郵政派送上門。只要持有香港身份證人士即可登記並獲派該可重用口罩；如未能網上登記的市民，亦可於1個月的登記期後，直接到郵局領取。

是次免費派發的可重用口罩工作，由創新及科技局牽頭。創科局局長薛永恒表示，可重用口罩CuMask的專利設計由香港紡織及成衣研發中心研發，有關設計2018年獲日內瓦國際發明展金獎。其中兩層含銅可抗菌，符合ASTM F2100一級的標準，可清洗60次使用，亦可更換濾芯再用。

登記要點

  • 登記連結按此
  • 索取資格：持有效香港身份證人士
  • 以身份證號碼、出生日期、本地流動電話號碼、收件地址登記
  • 主要登記人須年滿18歲
  • 每次最多1主登記人+5位額外登記人
  • 系統設有30分鐘的登記時限，逾時會自動登出，亦不會儲存已輸入的資料
  • 完成步驟後儲存登記編號，以便進行網上/電話查詢（注意：基於資訊保安，不會補發登記編號）

可重用口罩規格重點

（創科局Facebook圖片）

  • 顆粒過濾效率（PFE）、細菌過濾效率（BFE）及合成血液穿透阻力（Synthetic Blood Resistance）方面符合美國材料與試驗協會（ASTM）F2100一級標準
  • 可清洗60次，其後只需更換濾芯便可繼續使用
  • 有機會構成窒息風險，不建議三歲以下嬰幼兒佩戴

如何清洗

CuMask清洗方法（創科局Facebook圖片）

  • 肥皂及冷水單獨手洗，只須在水中輕輕攪動和按壓，再用清水沖洗乾淨，然後晾乾
  • 清洗時毋須取出過濾層
  • 切勿使用漂白劑、衣物柔順劑或含螢光劑的洗衣液
  • 按此觀看清洗口罩示範影片

創科局常任秘書長蔡淑嫻預計，本地郵政一星期平均可派發至一百萬戶單位。當局亦已為下一學年入讀幼稚園的學生預留充足數量的口罩，由就讀學校派發。

特首林鄭月娥今午表示，可重用口罩CuMask 750多萬人，人人有份。另向全港市民派發一次性的即棄口罩，首批3,000萬個，每戶可獲派一包10個，預計6月底便可分贈給市民。市民毋須登記、排隊，物品皆由香港郵政派至府上。

責任編輯：張寶燕

相關文章

蘋果推iOS更新　方便用戶戴口罩解鎖
2020/05/01
蘋果推iOS更新　方便用戶戴口罩解鎖
【口罩供應】自家建網店賣口罩　夥律師樓合作有保證
2020/04/10
【口罩供應】自家建網店賣口罩　夥律師樓合作有保證
【新冠肺炎】無口罩可求救　Facebook啟動「社區幫助」
2020/04/01
【新冠肺炎】無口罩可求救　Facebook啟動「社區幫助」
【真香港口罩】Made in HK口罩！本地初創口罩規格銷售詳情一文看清
2020/04/14
【真香港口罩】Made in HK口罩！本地初創口罩規格銷售詳情一文看清
香港身份證 林鄭月娥 薛永恒 香港 口罩 專利 香港郵政 創新及科技局

上一篇文章

【防疫抗疫基金】港府資助5G項目　吸引科企加快應用

下一篇文章

Google Drive增生物保安認證功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

蘋果更新13吋MacBook Pro售9,999 起　兩倍儲存空間+新精妙鍵盤
蘋果更新13吋MacBook Pro售9,999 起　兩倍儲存空間+新精妙鍵盤
Nokia 5.3採四主鏡頭設計　4000mAh支援2天續航力
Nokia 5.3採四主鏡頭設計　4000mAh支援2天續航力
【CU Mask HK】實測排隊登記「銅芯抗疫」口罩　等候10分鐘即可
【CU Mask HK】實測排隊登記「銅芯抗疫」口罩　等候10分鐘即可
【新冠肺炎】韓國疫情緩和　三星暫緩遷移生產線
【新冠肺炎】韓國疫情緩和　三星暫緩遷移生產線
【口罩供應】可重用口罩規格、清洗方法　未能網上登記怎領取？
【口罩供應】可重用口罩規格、清洗方法　未能網上登記怎領取？
【蘋果WWDC】WWDC 2020線上發佈會6月22日舉行
【蘋果WWDC】WWDC 2020線上發佈會6月22日舉行