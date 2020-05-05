【口罩供應】可重用口罩規格、清洗方法　未能網上登記怎領取？

▲ 其可重用「銅芯抗疫」（CuMask）口罩可在明早（６日）7時起於網上登記，港郵政便會將口罩派送上門，登記期為一個月，並在登記後2星期內由本地郵政派送上門。

港府宣布將向全港市民免費派發口罩，其可重用「銅芯抗疫」（CuMask）口罩可在明早（６日）7時起於網上登記，港郵政便會將口罩派送上門，登記期為一個月，並在登記後2星期內由本地郵政派送上門。只要持有香港身份證人士即可登記並獲派該可重用口罩；如未能網上登記的市民，亦可於1個月的登記期後，直接到郵局領取。

是次免費派發的可重用口罩工作，由創新及科技局牽頭。創科局局長薛永恒表示，可重用口罩CuMask的專利設計由香港紡織及成衣研發中心研發，有關設計2018年獲日內瓦國際發明展金獎。其中兩層含銅可抗菌，符合ASTM F2100一級的標準，可清洗60次使用，亦可更換濾芯再用。

登記要點

【登記連結按此】

索取資格：持有效香港身份證人士

以身份證號碼、出生日期、本地流動電話號碼、收件地址登記

主要登記人須年滿18歲

每次最多1主登記人+5位額外登記人

系統設有30分鐘的登記時限，逾時會自動登出，亦不會儲存已輸入的資料

完成步驟後儲存登記編號，以便進行網上/電話查詢（注意：基於資訊保安，不會補發登記編號）

可重用口罩規格重點

▲ （創科局Facebook圖片）

顆粒過濾效率（PFE）、細菌過濾效率（BFE）及合成血液穿透阻力（Synthetic Blood Resistance）方面符合美國材料與試驗協會（ASTM）F2100一級標準

可清洗60次，其後只需更換濾芯便可繼續使用

有機會構成窒息風險，不建議三歲以下嬰幼兒佩戴

如何清洗

▲ CuMask清洗方法（創科局Facebook圖片）

肥皂及冷水單獨手洗，只須在水中輕輕攪動和按壓，再用清水沖洗乾淨，然後晾乾

清洗時毋須取出過濾層

切勿使用漂白劑、衣物柔順劑或含螢光劑的洗衣液

可按此觀看清洗口罩示範影片

創科局常任秘書長蔡淑嫻預計，本地郵政一星期平均可派發至一百萬戶單位。當局亦已為下一學年入讀幼稚園的學生預留充足數量的口罩，由就讀學校派發。

特首林鄭月娥今午表示，可重用口罩CuMask 750多萬人，人人有份。另向全港市民派發一次性的即棄口罩，首批3,000萬個，每戶可獲派一包10個，預計6月底便可分贈給市民。市民毋須登記、排隊，物品皆由香港郵政派至府上。

責任編輯：張寶燕