【口罩供應】可重用口罩規格、清洗方法　未能網上登記怎領取？

上一篇文章
【防疫抗疫基金】港府資助5G項目 吸引科企加快應用
港府宣布將向全港市民免費派發口罩，其可重用「銅芯抗疫」（CuMask）口罩可在明早（６日）7時起於網上登記，港郵政便會將口罩派送上門，登記期為一個月，並在登記後2星期內由本地郵政派送上門。只要持有香港身份證人士即可登記並獲派該可重用口罩；如未能網上登記的市民，亦可於1個月的登記期後，直接到郵局領取。
是次免費派發的可重用口罩工作，由創新及科技局牽頭。創科局局長薛永恒表示，可重用口罩CuMask的專利設計由香港紡織及成衣研發中心研發，有關設計2018年獲日內瓦國際發明展金獎。其中兩層含銅可抗菌，符合ASTM F2100一級的標準，可清洗60次使用，亦可更換濾芯再用。
登記要點
可重用口罩規格重點
如何清洗
創科局常任秘書長蔡淑嫻預計，本地郵政一星期平均可派發至一百萬戶單位。當局亦已為下一學年入讀幼稚園的學生預留充足數量的口罩，由就讀學校派發。
特首林鄭月娥今午表示，可重用口罩CuMask 750多萬人，人人有份。另向全港市民派發一次性的即棄口罩，首批3,000萬個，每戶可獲派一包10個，預計6月底便可分贈給市民。市民毋須登記、排隊，物品皆由香港郵政派至府上。
責任編輯：張寶燕