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Google Drive增生物保安認證功能

科技 17:18 2020/05/05

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Google Drive推出更新，為iOS及Android用家增設生物保安認證，加強保障用家私隱。

Telegram及WhatsApp等部分程式，均設有加設生物保安認證功能。用家打開程式時，程式會要求以指紋或面貌認證身分。Google今（5月5日）宣布，為Google Drive推出更新，為iOS及Android用家增設生物保安認證，加強保障用家私隱。

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Google Drive的iOS及Android版Google Drive推出更新，新版本加入全新的 「隱私保護畫面」（Privacy Screen） 功能。用家在更新軟件至最新版本後，就可以啟動Privacy Screen功能。以iOS用戶為例，每次進入Google Drive的主畫面，程式會要求用家通過Touch ID或Face ID認證身分。否則，使用者就不能檢視當中的檔案和文件。如果用家認為每次都要通過認證過於麻煩，就可以選擇延遲啟動認證，延遲時間可選擇10秒至10分鐘不等。

以iOS用戶為例，每次進入Google Drive的主畫面，程式會要求用家通過Touch ID或Face ID認證身分。（網站9to5Mac截圖）

如果用家認為每次都要通過認證過於麻煩，就可以選擇延遲啟動認證，延遲時間可選擇10秒至10分鐘不等。

不過值得注意的是，「隱私保護畫面」並非萬能。Google表示，除了部分Siri功能、透過「檔案」或「照片」共享的檔案及通知，第三者仍然可以透過瀏覽器或其他應用程式取得用家公開分享的資料。而且，此功能無法針對單一資料夾或檔案，一旦開啟功能就會覆蓋用戶的整個 Google Drive。

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責任編輯：施雯雯

 

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