【零售寒冬】莎莎發盈警料全年虧損6億元　股價跌近3%

▲ 莎莎預期截至月底止全年，將錄得5至6億元的虧損。

莎莎 （00178） 發盈警，預期截至3月31日止財政年度，將錄得虧損約5至6億元。若撇除使用權資產及物業、機器及設備作出相關的計提減值撥備，將會錄得約2.6至3億元的虧損。去年同期集團則錄得溢利4.7億元。莎莎股價最新報1.37元，跌2.8%，成交額108萬元。

莎莎解釋，減值撥備主要是由於新型冠狀病毒影響下，零售店舖（尤其是香港遊客區）的銷售大幅下跌以致出現虧損，因此須根據會計準則作出減值撥備。由於減值撥備為非現金性的會計處理方式，因此對集團的現金水平並無任何影響。

集團又表示，目前並無任何借貸，現金水平足以應付現時業務所需。此外，預計於新加坡業務結束後將有約2000萬元的現金回流。集集團坦言︰「面對前所未見的全球性病毒爆發，營商環境現時十分艱難。」管理層亦已即時全方位減低成本以保留營運資金，同時改善員工及成本架構，簡化流程及推動工作自動化，以提升營運效益，為集團長遠發展保持實力。

中期業績已錄虧損 疫情雪上加霜

自去年7月開始，因社會事件令內地訪港旅客大幅下滑，集團已於中期業績錄得虧損。今年初新型冠狀病毒爆發後，訪港旅客人數進一步下跌，本地客消費意欲亦受拖累， 導致集團於香港零售店銷售雪上加霜。

在新型冠狀病毒影響下， 除集團於香港特區的店舖以外，澳門及內地的店舖人流及零售銷售也大幅下跌，電子商貿業務亦因物流受阻而受影響，而一直以來錄得盈利的馬來西亞市場也於2月開始受疫情影響。

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