【網易上市】網易創辦人丁磊 為何「沉迷」養豬？

▲ 網易創辦人丁磊在2009年宣布網易養豬計劃，網易味央豬肉2016年正式上市。

網易（美：NTES）有望成為阿里巴巴 （09988） 、京東（美：JD）後，第三家「回歸」港股的中概股。相較阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲、騰訊 （00700） 創辦人馬化騰、小米 （01810） 創辦人雷軍等，網易創辦人丁磊對港人而言相對陌生，他處事作風相對低調，惟他在2009年宣布進軍養豬業卻令市場嘩然。

於1997年創辦網易

丁磊在1997年創辦網易，當時與搜狐（美：SOHU）創辦人張朝陽、新浪網（美：SINA）創辦人王志東並稱「網絡三劍客」。網易以免費郵箱、門戶網站起家擴張，如今已發展成為中國第五大互聯網企業，業務涵蓋網絡遊戲、電郵、在線音樂、在線教育、電商等，市值達3300億元。

根據網易提交美國證監文件，丁磊目前持有14.56億股網易股份，為網易最大股東，持股比例為45.1%。而根據《福布斯》中國富豪榜，丁磊去年資產淨值達170億美元（約1318億港元），為中國第七大富豪。

2009年投身養豬行業

丁磊在2009年宣布網易養豬計劃，互聯網大佬宣布養豬，令市場質疑計劃只是一個「玩笑」。不過，時至今日網易的養豬計劃依然進行，而丁磊已成為「養豬大戶」，在內地養豬界建立起地位。

網易該農業品牌名為「網易味央」，出產的豬則稱為「味央豬」。網易宣布養豬後，數年均未有動靜，但丁磊2015年在烏鎮世界互聯網大會用「丁家豬」宴請一眾互聯網大佬；2016年電商平台網易考拉大促，三頭「丁家豬」分別拍出10萬元、16萬元、27萬元人民幣的天價。網易味央豬肉在同年正式上市。

內地媒體去年9月報道，網易味央與浙江紹興簽署合作協議，將在紹興興建第三個農業生態鏈項目，投產後，連同早前浙江安吉農場和江西高安農場，網易養豬產能將年出欄67萬隻。

對於丁磊為何投身養豬業，內地媒體曾經報道，丁磊此舉是出於食品安全考慮，他曾經表示，互聯網與養豬具有共性，希望將豬肉生產工業化、信息化。網易味央豬場採取數字化養殖，也為中國第一家公開直播的豬場。

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編輯：陳健婷