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【俄羅斯疫情】連續3日破萬確診 歐洲疫情新黑點

環球社會熱點 17:02 2020/05/05

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【俄羅斯疫情】連續3日破萬確診 歐洲疫情新黑點

俄羅斯疫情嚴峻，連續3日錄得過萬人確診感染新冠肺炎。俄羅斯周二（5日）新增10,102宗確診，累計超過15.5萬宗；新增95人死，共1450多人死亡，死亡率不足1%，為全球疫情第七嚴重國家，亦是歐洲疫情的新黑點。

法國去年12月已有確診 較官方公布早1個月

【德國疫情】研究料德國180萬人染疫 25%隱形患者

俄羅斯確診人數上周超越中國、伊朗和土耳其，但仍可維持較低的死亡率。雖然政府日前已宣佈延長居家令至5月11日，但似乎並不足以遏止疫情，地方官員有意進一步收緊限制措施。

首都莫斯科是疫情爆發的中心，確診佔全國約一半。市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）警告，威脅不斷上升；呼籲民眾在5月的假期，遵守限制措施和採取抗疫行動。

新西蘭連續兩日零確診 擬與澳洲互開邊境

【美國復工】紐約州最快5月中解封 分4階段復工

俄羅斯在5月初有數個公眾假期，包括5月9日的勝利日（Victory Day），紀念納粹德國於1945年5月8日向蘇聯簽訂投降書。

總統普京（Vladimir Putin）原定在紅場為勝利日75周年，舉行閱兵儀式和慶典，目前因疫情被迫取消，改為以軍機在主要城市作飛行表演。軍機周一（4日）在莫斯科上空綵排。

【新冠肺炎】多國承諾捐624億研疫苗 美俄無份捐

【美國疫情】美媒：華府料解封後每日多20萬人確診

軍機周一（4日）在莫斯科上空綵排。

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