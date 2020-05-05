【空軍戰報】 阿里沽空比率52%創新高 淡友得勢不饒人

港股昨日急瀉逾千點後今日回穩，內地科網龍頭ATM中，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 今日均乘勢及急彈，惟阿里巴巴 （09988） 繼續斯人獨憔悴，股價逆市下跌0.6%，淡友繼續加碼沽空阿里。

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阿里今日錄得沽空額26.7億元，為今日最高股沽空額港股，遠高於其他股份；阿里今日沽空額創近兩個月以來高位。阿里今日沽空比率高達52.5%，為阿里去年11月於本港上市以來最高沽空比率。阿里近期股價明顯跑輸騰訊及美團，連日沽空高企，令阿里股價添阻力。

另外，騰訊及平保 （02318） 今日分別錄得7.6億及5億元沽空額，均較昨日縮減，沽空比率分別為15%及33%。

港股全日沽空金額約116億元，沽空比率為16.5%，雖較昨日稍為回落，但仍為較高水平。為連續4日沽空比率高於15%水平。

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責任編輯：錢家鋒

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