【趣話財經】回顧A股最慘內幕交易　1300萬蝕九成再被罰50萬

昨日提及A股有高層因為「老婆炒股」涉及內幕交易，賺唔夠一皮人仔，但隨時無左60萬年薪嘅工作，不過呢單都未算夠慘。

上年中國證監會罰左麥劍偉50萬人民幣，金額唔算高，涉及股票永興材料（深：002756，當時稱為永興特鋼）亦不算熱門股份，但引起唔少財經人士食花生，皆因麥劍偉唔單止被罰錢，揸住內幕消息都可以輸鑊甘。

2017年麥劍偉從任職永興材料高層的佛堂朋友，得知永興材料即將併購新能源公司，於是急急腳開設戶口，唔單止自己入左1,300萬人民幣入去，再額外孖展左1,000萬人民幣。

拎住內幕消息，再有2,300萬資金，應該無得輸？麥劍偉買入成本大約27.62元。公司正式公布消息當日高開一成之後倒跌，當日收市價27.65元，麥劍偉估計賺少少唔忿氣，無沽貨離場，失去左最後逃生門。公司係2018年公布停止收購，股價跌到10蚊邊，計晒本金同孖展，大約蝕左1,166萬，即本金1,300萬嘅九成。

當時唔少內地網民都話，A股就算有內幕消息又有錢，都可以輸到褲都無，不如買番樓算啦﹗