【定息按揭】定息按揭周四接受申請　息率較2月公布低0.2厘

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《財政預算案》公布推出定息按揭試驗計劃，香港按揭證券公司公布，周四（5月7日）會接受申請，息率最低為2.55厘，較2月公布時低0.2厘，試驗計劃總貸款額10億元，每宗私人住宅貸款上限1,000萬元。
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試驗計劃的年利率將較原先在2020/21年財政預算案中公布的水平有所下調，10年、15年及20年定息按揭試驗計劃的最新年利率如下：
|年期
|年利率
|10年
|2.55厘
|15年
|2.65厘
|20年
|2.75厘
按證公司公布，試驗計劃將通過銀行提供，接受申請的銀行包括兩家發鈔行－渣打香港 中銀香港，其他參與銀行包括創興銀行、大新銀行、工行亞洲、上海商業銀行以及東亞銀行。另外，有多家銀行表示有興趣加入。
按證公司續指，定息期完結後，借款人可繼續選擇採用定息按揭或轉為浮息續期，考慮到借款人在定息期內不受利率波動影響，而定息期長達10年或以上，按證公司已徵得金管局同意，借款人毋須符合加息壓力測試，但現行的供款與入息比率要求仍然適用。
試驗計劃的申請期約6個月，至今年10月31日止。
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