【限聚令】遊戲機中心可恢復營業　商會：對生意復甦抱觀望態度

▲ 持牌遊戲機中心商會秘書羅小姐認為，生意復甦仍需一段時間，但坦言「可恢復營業總比零收入好」。（資料圖片）

隨著新冠肺炎疫情有所緩和，港府今日宣布放寬限聚令，當中遊戲機中心、健身中心、戲院、美容院等可恢復營業。持牌遊戲機中心商會對此表示歡迎。

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該商會秘書羅小姐表示，此實屬正面消息，相信可為業界帶來一定信心。不過，港府指會針對個別行業設立特定防疫要求，羅預料要求是可控範疇之內，相信不會要求遊戲機相隔。她解釋，由於每部遊戲機需要跟隨圖則放置，並非隨便可改動位置，故難以仿效食肆的桌與桌之間1.5米距離。不過，她強調，業界亦會加強場所消毒、並配合量度體溫、提供搓手液、佩戴帶口罩等要求。

雖然第二輪防疫抗疫基金有予遊戲機中心一筆過10萬元的資助，不過，羅認為支援並不足夠。她指出，業界面對３輪的停業，其間完全零收入。再者，業界需面對租金壓力，一些大型場每月租金至少需30萬，加上業界聘用了不少65歲以上，未能受惠於工資補貼，故資助僅能幫補一部份。

至於生意何時復甦，她則抱觀望態度，但坦言「可恢復營業總比零收入好」。

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記者：蘇穎琪

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