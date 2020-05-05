  • 28°C
香港時間 : 2020505日 (二) 18:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【限聚令】遊戲機中心可恢復營業　商會：對生意復甦抱觀望態度

商業 16:50 2020/05/05

分享：

持牌遊戲機中心商會秘書羅小姐認為，生意復甦仍需一段時間，但坦言「可恢復營業總比零收入好」。（資料圖片）

隨著新冠肺炎疫情有所緩和，港府今日宣布放寬限聚令，當中遊戲機中心、健身中心、戲院、美容院等可恢復營業。持牌遊戲機中心商會對此表示歡迎。

【新冠肺炎】港府解封酒吧業　酒吧業界：勢必暢旺

該商會秘書羅小姐表示，此實屬正面消息，相信可為業界帶來一定信心。不過，港府指會針對個別行業設立特定防疫要求，羅預料要求是可控範疇之內，相信不會要求遊戲機相隔。她解釋，由於每部遊戲機需要跟隨圖則放置，並非隨便可改動位置，故難以仿效食肆的桌與桌之間1.5米距離。不過，她強調，業界亦會加強場所消毒、並配合量度體溫、提供搓手液、佩戴帶口罩等要求。

雖然第二輪防疫抗疫基金有予遊戲機中心一筆過10萬元的資助，不過，羅認為支援並不足夠。她指出，業界面對３輪的停業，其間完全零收入。再者，業界需面對租金壓力，一些大型場每月租金至少需30萬，加上業界聘用了不少65歲以上，未能受惠於工資補貼，故資助僅能幫補一部份。

至於生意何時復甦，她則抱觀望態度，但坦言「可恢復營業總比零收入好」。

【限聚令】禁令屆滿重開有望？　戲院商會：不排除重開後或播舊戲

記者：蘇穎琪

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【限聚令】遊戲機中心可恢復營業　商會：對生意復甦抱觀望態度
今日
【限聚令】遊戲機中心可恢復營業　商會：對生意復甦抱觀望態度
【限聚令】健身室繼續停業14日　10萬元資助僅夠交租
2020/04/21
【限聚令】健身室繼續停業14日　10萬元資助僅夠交租
【限聚令】戲院停業、票房插水　戲院商會籲業主提供租務支援
2020/04/27
【限聚令】戲院停業、票房插水　戲院商會籲業主提供租務支援
【限聚令】禁令屆滿重開有望？　戲院商會：不排除重開後或播舊戲
今日
【限聚令】禁令屆滿重開有望？　戲院商會：不排除重開後或播舊戲
補貼 肺炎 疫情 限聚令 商會 防疫抗疫基金 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【限聚令】食肆限制放寬　小店：對生意沒有幫助

下一篇文章

【香港零售】3月本港零售重挫42%　疫情影響銷情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】港商往返中國免14日隔離　即日起可申請（附申請表及要求）
【新冠肺炎】港商往返中國免14日隔離　即日起可申請（附申請表及要求）
【新冠肺炎】港商獲豁免強制隔離　商會：沒有廠房如何申請？
【新冠肺炎】港商獲豁免強制隔離　商會：沒有廠房如何申請？
【母親節優惠】限聚令或放寬　一文看清酒店優惠（不斷更新）
【母親節優惠】限聚令或放寬　一文看清酒店優惠（不斷更新）
【餐飲寒冬】喜茶進駐香港不足2年　不敵社運及市場競爭門店大減
【餐飲寒冬】喜茶進駐香港不足2年　不敵社運及市場競爭門店大減
【五一黃金周】廣東道人龍不再　尖沙咀商店生意按年暴跌
【五一黃金周】廣東道人龍不再　尖沙咀商店生意按年暴跌
【口罩供應】台灣口罩出口禁令料6月解封　可恢復供港
【口罩供應】台灣口罩出口禁令料6月解封　可恢復供港