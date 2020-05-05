【原油寶】中行願意與原油寶客戶協商和解　亦接納訴訟方式解決民事糾紛（第三版）

▲ 中行原油寶處理結果，穿倉部分由中行承擔。

內地媒體報道，中國銀行（03988）公布原油寶的處理結果，投資額低於1000萬元（人民幣，下同）的投資者有機會取回20%的保證金，而投資額超過1000萬元的投資這則需自行承擔全部保證金損失。至於穿倉部分的損失則由中行自行承擔。

中行：保留向外部機構追索權利

中國銀行回應指，了解客戶訴求，本着法治化、市場化的原則，盡最大努力維護客戶利益，已經研究提出回應客戶訴求的意見。目前中行相關分支機構正按意見積極與客戶溝通，在自願平等基礎上協商和解。如無法達成和解，雙方可通過訴訟方式解決民事糾紛，中行將尊重最終司法判決；同時，中行保留依法向外部相關機構追索的權利。

報道指，小投資者之所以有機會取回20%本金，是因為原先合同中有低於20%就強行平倉的條款。有媒體引述知情人士指，中行或會要求客戶簽和解協議及保密協議。投資者假如想要得到賠償，就需要負起保密責任。

原油寶客戶超過6萬人

知情人士透露，和解協議顯示，投資者因負油價意外情況產生的負價虧損將全部由中行承擔，且中行將不再追償。因負價虧損扣除的保證金，中行亦將退還。中行除承擔負價虧損外，還將對受損客戶進行補償。

中行原油寶客戶超過6萬人，總共損失保證金42億元，此外還「倒欠」中行保證金逾58億元。

（第二版：新增中行協議內容；第三版加入中行回應）

相關文章：【原油寶】中銀保監首發聲：中行須儘快梳理查清問題

相關文章：【原油寶】中行：正式向CME發律師信 促調查4月21日期油波動原因

相關文章：【原油寶】彭博：中行原油寶客戶2億好倉 輸足6億

相關文章：【原油寶】銀保監傳要求銀行停售無限損失理財產品