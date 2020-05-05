九龍建業升級IT架構　加強研地產創科迎PropTech

▲ 地產行業的銷售涉及金額龐大，背後的IT系統架構需要極高穩定性。（資料圖片）

疫情危機加速多個行業的數碼轉型，地產業亦不例外。發展商九龍建業 （00034） 的數碼基建架構近日完成更新，節省過往營運所需的人力資源，讓IT部門可調配資源至研究關注地產創新科技，協助公司適應市場趨勢。

九龍建業的主要業務包括物業發展與投資、管理，以至金融等業務。其資訊科技基礎設施及營運主管林建華（Franky）接受訪問時指出：「地產業對數碼設備管理的要求，雖然未必會如零售、金融行業等急速，但亦很強調無縫、暢順運作。」以樓盤銷售系統為例，因一宗交易的銀碼動軏數百萬甚至數千萬元，若銷售期間出問題影響很大，「雖然不是無休營業，但我們亦很重視伺服器的穩定。」

管理自動化 配置工序效率增

該企去年開始將IT基礎架構升級，由沿用多年的3層基礎架構轉至超融合架構（HCI），Franky指，有關升級為去年該企IT部門的主要項目，籌備至完成時間逾半年，「IT團隊早已習慣舊架構所需的技能，升級時人員亦要重新學習。」其中對如何減少轉移對日常運作的影響，以及讓團隊熟悉新技能為兩大挑戰。

▲ 九龍建業資訊科技基礎設施及營運主管林建華（受訪者提供圖片）

Franky續指，新架構大為簡化傳統的IT營運，將IT管理自動化，例如日常備份所需時間減少一半，數據儲存量減少逾40%，配置伺服器的工序，由以前需時3日可以加快至同日內便可完成。「這可為公司省下不少資源，IT團隊減少在恒常行政、檢查等工作，更有效運用時間，有能力主動為不同營業部門去提供一些新的工具或方案。」

他分享，其團隊現有接觸人工智能（AI）、物聯網（IoT）等創新技術，都與其集團營運相關，其團隊就有為一個零售項目，研究以AI分析人流的方案；又或現時的疫情下，物業亦需快捷技術去探測訪客體溫，能否以機械取代人手，這些都是其團隊正在考慮的項目。

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該企選用Nutanix的企業雲產品，Nutanix香港及台灣區董事總經理楊君霈補充，HCI相比傳統架構，主要優點是提供一體化的系統管理，在擴充、備份或更新等方面都變得更容易。他續指，對不少物業發展機構來說，需要管理的範圍可能涉及香港以外多個地方，業務亦愈來愈多元化，不少業界機構近年加設了首席數碼專員，主責數碼轉型，亦是因應業務發展的趨勢。

記者: 周俊霖