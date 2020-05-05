【港股分析】藥明系拆極都有　下一間拆啲咩？

藥明康德（02359）自美國退市後，輾轉再回到A股及港股上市，其後再密密分拆旗下「金蛋」上市。2017年先拆出主營生物製劑藥物發現、開發及生產服務的藥明生物（02269）。到本周再傳拆出美國朱諾治療（Juno Therapeutics）於2016年共同創立的細胞療法公司藥明巨諾，集資15億至23億港元。藥明生物最初上市價為20.6元，到5月5日收市價為116.9元，升幅達5.6倍。而近來生科股熱潮狂熱，配合母企背景，藥明巨諾亦有不少機會交到貨。

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至於集團下一隻金蛋，有機會是從事基因突變，基因數據存儲，基因研發應用及基因大數據賦能平台藥明明碼。集團2018年完成的2億美元C輪融資當中，就見到著名的風投基金身影，包括愛爾蘭戰略投資基金（ISIF）領投7千萬美元，其餘新加坡主權基金淡馬錫，馬雲旗下雲鋒基金（Yunfeng Capital）以及紅杉資本（Sequoia Capital）亦在列。未來藥明明碼出現港股市場上的機會不小。

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