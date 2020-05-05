Nokia 5.3採四主鏡頭設計　4000mAh支援2天續航力

▲ 平價手機 Nokia 5.3 將於本周五（8 日）正式開售，4GB RAM + 64GB ROM 黑色版本，售1,598元。

諾基亞（Nokia）今（5日）宣布，其平價手機 Nokia 5.3 正式推出香港市場，將於本周五（8 日）開售。Nokia 5.3 採用 6.55 吋 屏幕及四主鏡頭設計，開售款式為黑色版本，1,598元可入手。

Nokia 5.3配備高通 S665 處理器以及 4000mAh 電池，據官方表示，其續航力可長達兩天。是次於本港推出的是4GB RAM + 64GB ROM 版本。

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該手機亦為Nokia 5 系列手機中，首款採用四主鏡頭相機組合，包括1,300 萬像素廣角、500萬像素超廣角、200萬像素景深、200萬像素微距鏡頭。另備有人像、夜間模式，及支援 AI 成像功能，可有助提升攝影效果。

此外，Nokia 5.3 採用 Android10 系統，還設有 Google 語音助理專屬按鍵，方便用戶能喚出語音助理。用戶亦可享有3年的定期安全性更新服務，以及兩年系統更新。

責任編輯：張寶燕