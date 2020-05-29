  • 30°C
香港時間 : 2020529日 (五) 14:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【騰訊遊戲最大對手】網易市值更勝小米　網絡遊戲佔收入八成（第二版）

金融經濟 13:45 2020/05/29

分享：

網易近年相繼推出《陰陽師》、《第五人格》等大熱遊戲，網遊貢獻集團去年8成營收。

科網中概股回流陸續有來，網易（美：NTES）已向港交所 （00388） 提交第二上市申請。網易周四美股收市報366.25美元，市值達487億美元（約3799億港元）。第二上市傳有進展後，網易在美股盤前股價升0.2%，市值更勝在港上市的小米 （01810）

網易是為中國最早一批互聯網公司之一，由丁磊於1997年在廣州創辦。

以免費郵箱、個人主頁和社區起家

網易早年以免費郵箱、個人主頁和社區起家，並因此打響名堂，隨中國互聯網行業20年發展，網易最新已發展為中國第二大網絡遊戲開發與發行商、最大的電郵服務商，業務也涉及電商、綫上音樂、在線教育等。

網易為內地繼騰訊 （00700） 後第二大網遊開發發行商，公司在2001年成功推出中國第一款大型多人在線遊戲《大話西遊》，熱度持續多年；集團近年遊戲業務再發力，相繼推出《陰陽師》、《荒野行動》、《決戰！平安京》、《第五人格》、《明日之後》等大熱手遊。

根據網易披露，集團去年淨收入為592.4億元（人民幣，下同），按年增長16%，當中網絡遊戲收入為464.2億元，佔總收入78%，增長15.5%。集團去年Non-GAAP（非通用會計準則）純利為156.6億元，升45.5%。

（第一版更新5月初網易提交申請消息，第二版加入最新股價和市值表現，第三版更新上市消息）

相關文章：【新股IPO】網易準備在港第二上市　創始人丁磊首次向股東發信

【新股IPO】網易、京東準備招股　券商：京東較多人查詢

【新股IPO】網易據報下周二招股　集資額加碼至20億至30億美元（第二版）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

編輯：陳健婷

香港股票 IPO 丁磊 阿里巴巴－SW（09988） 第二上市 中國概念股 京東（美：JD） 網易（美：NTES） 遊戲

上一篇文章

【新股IPO】網易8成收入來自遊戲 靠甚麼與騰訊分庭抗禮？

下一篇文章

【港區國安法】外媒︰美國擬驅逐與有軍方背景的中國研究生
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】一文看聯滙制度　話你知港元變廢紙說法有多錯！
【港區國安法】一文看聯滙制度　話你知港元變廢紙說法有多錯！
【港元兌美元】美若撤港特殊待遇　人民幣定港滙更傷？
【港元兌美元】美若撤港特殊待遇　人民幣定港滙更傷？
【港區國安法】港倘失特殊待遇　聯繫滙率制度仍能如常運作？
【港區國安法】港倘失特殊待遇　聯繫滙率制度仍能如常運作？
【港區國安法】港美關係密切　6大數據話你知取消特殊待遇的影響
【港區國安法】港美關係密切　6大數據話你知取消特殊待遇的影響
【恒指夜期】特朗普周五將舉行記者會　道指收市倒跌黑期跌24點（不斷更新）
【恒指夜期】特朗普周五將舉行記者會　道指收市倒跌黑期跌24點（不斷更新）
安盛投資︰美國料不會迫香港取消聯繫匯率 取消獨立關稅影響有限
安盛投資︰美國料不會迫香港取消聯繫匯率 取消獨立關稅影響有限