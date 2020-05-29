【騰訊遊戲最大對手】網易市值更勝小米　網絡遊戲佔收入八成（第二版）

▲ 網易近年相繼推出《陰陽師》、《第五人格》等大熱遊戲，網遊貢獻集團去年8成營收。

科網中概股回流陸續有來，網易（美：NTES）已向港交所 （00388） 提交第二上市申請。網易周四美股收市報366.25美元，市值達487億美元（約3799億港元）。第二上市傳有進展後，網易在美股盤前股價升0.2%，市值更勝在港上市的小米 （01810） 。

網易是為中國最早一批互聯網公司之一，由丁磊於1997年在廣州創辦。

以免費郵箱、個人主頁和社區起家

網易早年以免費郵箱、個人主頁和社區起家，並因此打響名堂，隨中國互聯網行業20年發展，網易最新已發展為中國第二大網絡遊戲開發與發行商、最大的電郵服務商，業務也涉及電商、綫上音樂、在線教育等。

網易為內地繼騰訊 （00700） 後第二大網遊開發發行商，公司在2001年成功推出中國第一款大型多人在線遊戲《大話西遊》，熱度持續多年；集團近年遊戲業務再發力，相繼推出《陰陽師》、《荒野行動》、《決戰！平安京》、《第五人格》、《明日之後》等大熱手遊。

根據網易披露，集團去年淨收入為592.4億元（人民幣，下同），按年增長16%，當中網絡遊戲收入為464.2億元，佔總收入78%，增長15.5%。集團去年Non-GAAP（非通用會計準則）純利為156.6億元，升45.5%。

（第一版更新5月初網易提交申請消息，第二版加入最新股價和市值表現，第三版更新上市消息）

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編輯：陳健婷