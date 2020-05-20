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【騰訊遊戲最大對手】網易傳6月來港集150億　市值更勝小米（第二版）

金融經濟 15:17 2020/05/20

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網易近年相繼推出《陰陽師》、《第五人格》等大熱遊戲，網遊貢獻集團去年8成營收。

科網中概股回流陸續有來，京東（美：JD）、網易（美：NTES）繼早前傳出已向港交所 （00388） 提交第二上市申請，最新傳出擬於6月招股。網易據報亦計劃於6月上旬在港第二上市，集資額料介乎10至20億美元（約78至156億港元）。

與香港上市的中資科網股相似，網易5月起股價愈走愈強，至周二美股收市報395.69美元，市值達493億美元（約3845億港元）。第二上市傳有進展後，網易在美股盤前股價突破400美元，市值更勝在港上市的小米 （01810）

相關文章：【新股IPO】京東、網易據報6月初招股　微醫傳本月底提交上市申請（第二版）

網易是為中國最早一批互聯網公司之一，由丁磊於1997年在廣州創辦。

網易早年以免費郵箱、個人主頁和社區起家，並因此打響名堂，隨著中國互聯網行業20年發展，網易最新已發展為中國第二大網絡遊戲開發與發行商、最大的電郵服務商，業務也涉及電商、綫上音樂、在線教育等。

網易為內地繼騰訊 （00700） 後第二大網遊開發發行商，公司在2001年成功推出中國第一款大型多人在線遊戲《大話西遊》，熱度持續多年；集團近年遊戲業務再發力，相繼推出《陰陽師》、《荒野行動》、《決戰！平安京》、《第五人格》、《明日之後》等大熱手遊。

根據網易披露，集團去年淨收入為592.4億元（人民幣，下同），按年增長16%，當中網絡遊戲收入為464.2億元，佔總收入78%，增長15.5%。集團去年Non-GAAP（非通用會計準則）純利為156.6億元，升45.5%。

（第一版更新5月初網易提交申請消息，第二版加入最新股價和市值表現）

相關文章：

【新股IPO】網易傳申請來港第二上市　港交所升幅擴大至2.5%

【京東上市】京東拒評6月來港集250億傳聞　港交所股價先升後回（第二版）

編輯：陳健婷

香港股票 IPO 丁磊 阿里巴巴－SW（09988） 第二上市 中國概念股 京東（美：JD） 網易（美：NTES） 遊戲
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