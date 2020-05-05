  • 28°C
香港時間 : 2020505日 (二) 21:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網易上市】網易遊戲去年貢獻8成營收 市值入中國互聯網六大

金融經濟 16:30 2020/05/05

分享：

網易近年相繼推出《陰陽師》、《第五人格》等大熱遊戲，網遊貢獻集團去年8成營收。

京東（美：JD）傳秘密申請香港第二上市後，網易（美：NTES）據報也已向港交所 （00388） 提交上市申請，或將成為阿里巴巴 （09988） 、京東後第三家「回流」中概股。網易為中國最早一批互聯網公司之一，由丁磊於1997年在廣州創辦，公司目前最新市值已達426億美元（約3300億港元），在中國互聯網公司當中排名第六位。

網易早年以免費郵箱、個人主頁和社區起家，並因此打響名堂，隨著中國互聯網行業20年發展，網易最新已發展為中國第二大網絡遊戲開發與發行商、最大的電郵服務商，業務也涉及電商、綫上音樂、在線教育等。

網易為內地繼騰訊 （00700） 後第二大網遊開發發行商，公司在2001年成功推出中國第一款大型多人在線遊戲《大話西遊》，熱度持續多年；集團近年遊戲業務再發力，相繼推出《陰陽師》、《荒野行動》、《決戰！平安京》、《第五人格》、《明日之後》等大熱手遊。

根據網易披露，集團去年淨收入為592.4億元（人民幣，下同），按年增長16%，當中網絡遊戲收入為464.2億元，佔總收入78%，增長15.5%。集團去年Non-GAAP（非通用會計準則）純利為156.6億元，升45.5%。

股價方面，網易美股最新報329.58美元，近一年來股價累升15.5%，最新價較去年8月低位則反彈逾6成。

相關文章：

【新股IPO】網易傳申請來港第二上市　港交所升幅擴大至2.5%

【京東上市】京東拒評6月來港集250億傳聞　港交所股價先升後回（第二版）

編輯：陳健婷

香港股票 IPO 丁磊 阿里巴巴－SW（09988） 第二上市 中國概念股 京東（美：JD） 網易（美：NTES） 遊戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

阿里巴巴原有大戶沽貨未停　來港沽逾1200億　美股尾市仍較港跌近3%
阿里巴巴原有大戶沽貨未停　來港沽逾1200億　美股尾市仍較港跌近3%
【林鄭記者會】食肆放寬至每枱8人、向市民免費派發可重用口罩、5月27日起分階段復課
【林鄭記者會】食肆放寬至每枱8人、向市民免費派發可重用口罩、5月27日起分階段復課
【新股IPO】沛嘉醫療集資最多23.4億 入場費15515元
【新股IPO】沛嘉醫療集資最多23.4億 入場費15515元
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask 5月中發售　最平70元30片（多圖、有片）
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask 5月中發售　最平70元30片（多圖、有片）
【騰訊閱文】閱文被斥「吃人血饅頭」　股價跌幅擴至7%（第二版）
【騰訊閱文】閱文被斥「吃人血饅頭」　股價跌幅擴至7%（第二版）
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　明日網上登記（附登記網址）
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　明日網上登記（附登記網址）