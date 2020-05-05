【網易上市】網易遊戲去年貢獻8成營收 市值入中國互聯網六大

▲ 網易近年相繼推出《陰陽師》、《第五人格》等大熱遊戲，網遊貢獻集團去年8成營收。

京東（美：JD）傳秘密申請香港第二上市後，網易（美：NTES）據報也已向港交所 （00388） 提交上市申請，或將成為阿里巴巴 （09988） 、京東後第三家「回流」中概股。網易為中國最早一批互聯網公司之一，由丁磊於1997年在廣州創辦，公司目前最新市值已達426億美元（約3300億港元），在中國互聯網公司當中排名第六位。

網易早年以免費郵箱、個人主頁和社區起家，並因此打響名堂，隨著中國互聯網行業20年發展，網易最新已發展為中國第二大網絡遊戲開發與發行商、最大的電郵服務商，業務也涉及電商、綫上音樂、在線教育等。

網易為內地繼騰訊 （00700） 後第二大網遊開發發行商，公司在2001年成功推出中國第一款大型多人在線遊戲《大話西遊》，熱度持續多年；集團近年遊戲業務再發力，相繼推出《陰陽師》、《荒野行動》、《決戰！平安京》、《第五人格》、《明日之後》等大熱手遊。

根據網易披露，集團去年淨收入為592.4億元（人民幣，下同），按年增長16%，當中網絡遊戲收入為464.2億元，佔總收入78%，增長15.5%。集團去年Non-GAAP（非通用會計準則）純利為156.6億元，升45.5%。

股價方面，網易美股最新報329.58美元，近一年來股價累升15.5%，最新價較去年8月低位則反彈逾6成。

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編輯：陳健婷