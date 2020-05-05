【香港零售】3月本港零售重挫42%　疫情影響銷情

本港今年3月零售業總銷貨價值的臨時估計為230億元，較去年同月重挫42%，較市場預期3月份大跌48%為佳。扣除其間價格變動後，零售業總銷貨數量的臨時估計，較去年同月下跌43.8%。

今年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計，則較去年同期下跌35%。與去年同期比較，今年首季的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌36.9%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2020年3月銷貨額與去年同月比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌21.2%。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌42.7%）；其他未分類消費品（下跌29.1%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌39.6%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌75.2%）；藥物及化妝品（下跌63.8%）；服裝（下跌67.2%）；汽車及汽車零件（下跌19.8%）；燃料（下跌8.0%）；傢具及固定裝置（下跌14.4%）；書報、文具及禮品（下跌48.4%）；中藥（下跌51.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌60.6%）；以及眼鏡店（下跌46.6%）。

另一方面，2020年3月與2019年同期比較，超級市場貨品的銷貨價值上升16.1%。

政府發言人表示，由於新冠病毒疫情在全球大流行和因此而實施的防疫抗疫措施令訪港旅遊業停頓及嚴重干擾與消費相關活動，零售業銷售在3月繼續急劇下跌。第一季合計，零售業銷貨量按年下跌36.9%，是有紀錄以來最大的單季跌幅。

發言人進一步指出，在嚴重經濟衰退及勞工市場急劇惡化下，零售業的經營環境短期內依然會十分困難。政府會密切留意相關發展。

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責任編輯：朱悅瀅