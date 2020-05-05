領展盈警 未來派息仍可維持穩定？ 

領展 （00823） 上市以來首次發盈警，預期截至上年度（今年3月底止）全年業績見紅，不過，集團表明上年度可分派收入仍將維持穩定，反映派息穩定。惟疫情影響持續，集團未來或有減派息的壓力。

領展周二股價隨大市上升約1%，未受盈警的負面消息拖累，主要由於市場預期上年度派息不變。

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集團仍審慎 料續租租金及租用率將下調

集團表示，導致上年度業績見紅的主因是物業估值下跌，預期截至3月底較上半年度下12.3%，另外，疫情期間為支援商戶而設立的3億港元的同舟計劃。由於物業估值虧損的影響為非現金性質，而同舟計劃對財務的影響主要會反映在本年度或往後年度內，因而上年度的可分派收入仍將維持穩定。

至於領展未來的前景，疫情對本地零售及經濟影響仍是對領展業務的關鍵，倘收租業務持續受壓，未來仍有減派息的機會。目前本地疫情見曙光，連續逾兩周本地零確診，港府亦正研放寬「限聚令」及入境檢疫措施，消息對本地零售業正面。不過，領展對疫情仍審慎，又預期資產組合的續租租金下調及租用率下跌將為未來財政年度業績帶來負面影響。

抗逆力強 海嘯期間仍維持增派息

不過，從正面看，領展旗下租戶的業務主要針對民生，令領展對逆境的抗逆能力強。集團亦指出，針對必需品零售市場的組合，令業務歷來具有復原力。事實上，於2005年底上市的領展，曾經歷2008年金融海嘯的經濟低潮期，其可分派收入仍維持增長。因而令領展上市逾14年，維持每年派息增長的趨勢不變。

領展以房託基金（REITs）形式上市，按規定每年的派息不得少於可分派收入總額的90%，不過，領展的派息比率均維持100%。近年領展多次出售物業，出售所得令領展可將部分留作酌情分派，維持每年的派息穩定，在過去幾年，吸酌情分派，領展派息佔可分派收入約101%至103%。

出售所得留作酌情分派，可穩定集團派息，但不排除領展管理層會把資金用作回購股份托價，或收購資產之用，因而面對逆境仍有減派息的風險。

不過，從領展於海嘯持期仍維持增派息的經驗，就算領展，未來減娑派息，料削減幅度亦不會太大。經過股價調整後，目前領展現價股息率達4.2厘較高水平，高於5年平均值的3.5厘，集團穩定派息的策略不變，令領展仍是收息股的選擇。

責任編輯：錢家鋒

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