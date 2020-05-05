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【商業世界】WeWork失30億美元資金後　創辦人起訴軟銀

環球政經 16:47 2020/05/05

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日本軟銀集團(SoftBank)一直是Wework的大股東，多次出手注資Wework，不過早前軟銀對WeWork進行的30億美元（約234億港元）收購計劃告吹，雙方就此事一再出現法律糾紛。

WeWork創辦人兼前行政總裁諾伊曼（Adam Neumann）決定起訴軟銀集團，指責軟銀違反了一項關鍵條款。據《華爾街日報》報道指，雙方達成的協議亦包括諾伊曼需要退出董事會，諾伊曼有權向軟銀出售不多於價值9.7億美元的股份。

相關文章：傳軟銀有意減持　阿里本港仍微升

相關文章：大股東軟銀出售資產　阿里巴巴股價重挫7％

諾伊曼又透露，軟銀放棄收購WeWork的決定是基於自身的財務狀況，軟銀在做決定前曾尋求更改要約收購的時間安排。WeWork對報道不予置評，而Wework早前已對軟銀提出過控告，指控軟銀違反應行使的義務及要求賠償。

WeWork去年謀求上市失敗，之後出現財務危機，獲軟銀出手援助。去年10月軟銀已向WeWork注資15億美元，而受到WeWork及Uber等投資失利的影響，軟銀集團舵手孫正義正面臨股東壓力。

撰文 : 黎以芳

Softbank WeWork 壓力 收購 日本 Uber

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