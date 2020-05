【美國疫情】多州不理白宮指引照解封 特朗普反稱做得啱

▲ 美國多州州長無視白宮指引解封,反獲特朗普肯定。

新冠病毒疫情持續,美國整體確診人數增長未見顯著縮減,繼續每日增加約3萬宗,惟美國多州已急不及待,未有理會白宮解封指引,陸續解封。官方建議遭無視,總統特朗普不但未有介懷,反稱各州正朝着正確方向前進。

美國廉航推社交距離座位 搭飛機想隔開坐要加錢

新西蘭連續兩日零確診 擬與澳洲互開邊境

白宮早前發表指引,就決定何時解封定下多個指標,包括個案數字持續2周減少,能為勞工進行充份測試等。惟指引未受重視,美國多個州分,確診人數仍在增加,已陸續開始解封。

哈佛全球衛生研究所(Harvard Global Health Institute)總監賈阿(Ashish Jha)坦言,大部分決定解封的州長,顯然未有遵守白宮指南。他稱:「首要條件是確診數字要減少,但我們看不到這點。」

英媒稱五眼聯盟報告內容 或與五眼聯盟情報無關

【中美角力】特朗普或下令改買美國製醫療用品 免依賴中國

州長不遵守白宮指引,反獲特朗普(Donald Trump)肯定,他接受霍士新聞(Fox News)訪問時指,解封的州分不是太多,人人向着正確方向前進(everybody is headed in the right direction),又稱大家都希望復工(we also want to get back to work)。

弗吉尼亞州解封步伐相對較慢,州長早前宣布5月15日才開始解封,卻被特朗普批評動作太慢。州長強調,確診數字仍在增加,並稱按白宮指引,確診數字應該下降。

【新冠疫情】世衛再為中國護航 「無證據病毒來自武漢」

事實上,美國疫情因地而異,約3分之1州分確診數目增加,減少的僅數個,其餘則平穩。美國衛生顧問福西(Anthony Fauci)多次警告州長不要太早解封,他稱指引非常清楚,州長有很多走盞位,可靈活處理,但必須遵守核心原則,不能明知會有大爆發仍一意孤行。

【美國疫情】美財務部發債3萬億美元 破金融海嘯紀錄

【美國疫情】紐約州長:戴口罩是感謝醫護最好方法

責任編輯:文青青

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品