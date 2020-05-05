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【美國疫情】多州不理白宮指引照解封 特朗普反稱做得啱

環球社會熱點 16:17 2020/05/05

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美國多州州長無視白宮指引解封，反獲特朗普肯定。

新冠病毒疫情持續，美國整體確診人數增長未見顯著縮減，繼續每日增加約3萬宗，惟美國多州已急不及待，未有理會白宮解封指引，陸續解封。官方建議遭無視，總統特朗普不但未有介懷，反稱各州正朝着正確方向前進。

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白宮早前發表指引，就決定何時解封定下多個指標，包括個案數字持續2周減少，能為勞工進行充份測試等。惟指引未受重視，美國多個州分，確診人數仍在增加，已陸續開始解封。

哈佛全球衛生研究所（Harvard Global Health Institute）總監賈阿（Ashish Jha）坦言，大部分決定解封的州長，顯然未有遵守白宮指南。他稱：「首要條件是確診數字要減少，但我們看不到這點。」

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州長不遵守白宮指引，反獲特朗普（Donald Trump）肯定，他接受霍士新聞（Fox News）訪問時指，解封的州分不是太多，人人向着正確方向前進（everybody is headed in the right direction），又稱大家都希望復工（we also want to get back to work）。

弗吉尼亞州解封步伐相對較慢，州長早前宣布5月15日才開始解封，卻被特朗普批評動作太慢。州長強調，確診數字仍在增加，並稱按白宮指引，確診數字應該下降。

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事實上，美國疫情因地而異，約3分之1州分確診數目增加，減少的僅數個，其餘則平穩。美國衛生顧問福西（Anthony Fauci）多次警告州長不要太早解封，他稱指引非常清楚，州長有很多走盞位，可靈活處理，但必須遵守核心原則，不能明知會有大爆發仍一意孤行。

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責任編輯：文青青

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