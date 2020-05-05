【有紀錄以來最差】 港首季GDP跌8.9% 陳茂波籲保住私人消費

【iMoney訊】昨日（4日）政府統計出公佈首季GDP，受新冠肺炎疫情影響，按年跌8.9%，差過市場預期的下跌6.5%，按季亦跌5.3%,表現令人失望，而這次跌幅也是香港自1974年有統計紀錄以來的最大跌幅。

相關文章：【香港GDP最大跌幅】林鄭月娥：港府會採逆周期措施

財政司長陳茂波稱表示，香港的經濟陷入「深度衰退」，除了政府開支以外，全部細項，包括出口、消費和投資，數字都相當不理想。他續稱，如果下半年海外疫情受控，經濟有望逐漸復甦。

相關文章：【美國經濟】上季年率化GDP縮4.8% 海嘯以來最差

「三頭馬車」包括出口、消費和投資均向下走，其中私人消費開支更插水式下跌10.9 %比去年第四季的跌2.9%表現更差。面對各項表現全面下跌，陳茂波則指出要保住香港經濟，私人消費一定要穩，加上兩輪抗疫基金以及財政預算案的紓困開支近2900億元，佔GDP的10%，因此會進快推出相關措施。至於會否「加碼」或「派糖」促消費，他指政府會密切監察措施推出後的成效，再作決定。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！