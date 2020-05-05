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【美國疫情】美國經濟重啟為時過早?　解封後料每日增20萬人確診

環球政經 17:43 2020/05/05

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隨著美國疫情漸趨穩定，各個州逐步重啟經濟，防疫措施亦開始放鬆，引發社會擔憂新冠疫情或有可能反彈，有美媒引述政府內部文件稱，到本月底，美國單日新增病例或將從現在的不足三萬激增至20萬例。亦多個模型預測稱，過早放鬆警惕將導致確診病例和死亡人數激增。

相關文章：【美國疫情】美國發債3萬億美元 破金融海嘯紀錄

根據《紐約時報》周一（4日）公布的政府內部文件顯示，聯邦緊急事務管理局的模型預測稱，美國經濟重啟後，美國確診及死亡人數將會大幅提升，到6月1日前，單日新增病例將增至20萬例，單日新增死亡人數將達3000人，較目前水平高70%。

相關文章：【美國疫情】多州不理白宮指引照解封 特朗普反稱做得啱

惟白宮副新聞秘書Judd Deere強調，《紐約時報》獲取的並非「白宮文件」，而且尚未提交至白宮抗疫工作小組及未經過跨部門審核。模型的提供者，即約翰斯·霍普金斯大學亦發聲明稱，模型只是初步分析，並非最終版本，也不可作預測使用。

相關文章：【美股分析】三大風險遏升勢　美股終需回到地面

美國總統特朗普（Danold Trump）曾表示新冠疫情將導致6萬美國人死亡，隨後又在上周日（3日）將數字上調至最多10萬人，但從不斷修訂的模型來看，特朗普還有機會繼續上調預測。截至本地時間周二（5日）下午17時，美國約翰斯·霍普金斯大學數據顯示，美國累計確診118萬例新冠肺炎，死亡約6.9萬例。

 

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撰文 : 國際組

白宮 特朗普 新冠肺炎疫情 美國 疫情 經濟

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