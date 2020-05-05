【銅芯抗疫口罩】政府向港人派可重用口罩　6月底每戶可獲10個單次使用口罩

特首林鄭月娥今午（5日）召開記者會，公布最新的抗疫安排。她表示，將向每名持有身份證的市民，派發可重用口罩，市民需預先登記領取口罩，並透過香港郵政派送至家中。

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該款口罩名為「銅芯抗疫口罩」(CU Mask)，林鄭出席記者會時已與6名局長率先戴上口罩。她指，口罩濾芯有使用銅物料，由本地研發及應用。口罩名稱中的「Cu」是銅的化學簡稱，也有「見你（See you）」的意思。市民可於周三（6日）上午7時起登記領取，登記為期1個月，預計登記後兩星期就會收到。

政府另會在6月底向每戶派發單次使用口罩，每戶可獲10個，共涉及3,000萬個，同樣透過香港郵政派送，毋須預先登記。

政府亦會向有需要學生，及前綫工作人員提供口罩，安老院舍的護理人員及政府及房委員合約清潔工。亦會向私營機構醫護提供總數50萬個口罩，向長者及弱勢社群，如低收入人士、露宿者等派發300萬個口罩。

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