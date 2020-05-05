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【Full Pay入市】父母斥逾千萬買樓贈愛兒

股樓投資 16:40 2020/05/05

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受疫情所累，樓價持續下跌，惟無阻父母客入市的決心。市場消息指，荃灣爵悅庭B1座高層C室，實用面積716平方呎，最近以1,080萬元連租約易手，實用呎價約15,084元。據了解，新買家年僅25歲，由父母全數資助入市。值得留意的是，新買家父母「Full Pay」入市，不用承造按揭。

事實上，過去數月成交，久不久也有父母客入市。綜合代理所說，他們入市的理由，多數希望子女盡快上車，及早成家立室，但仍有例外，舉例說，東涌映灣園11座高層E室，上月以600萬元易手。代理透露，新買家剛滿18歳，仍然在學，父母深知時下年青人上車難，見樓價下跌，加上低息環境及量寬下，決定出資幫女兒置業，供樓由他們一手包辦，打算先出租單位，讓女兒收租學理財。

相關文章：家長客600萬購映灣園　讓18歲女兒收租學理財

不過，有代理透露，部分父母客其實是投資者，口講協助年輕子女上車，實際則借「仔女名」投資，利用他們首置的身分，避繳15％印花稅。代理坦言，未來樓市不論大升或大跌，都會衍生不少訴訟。

相關文章：【樓市拆局】首置身分Loop Loop Loop　避繳辣招稅話咁易

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撰文 : 柳家平

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