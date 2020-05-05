阿里巴巴大股東孫正義減持質低股價? 可能性極低!

阿里巴巴（09988）今日繼續逆市偏軟，過去10個交易日累跌近一成，在科網龍頭股ATM（即阿里巴巴、騰訊 （00700） 及美團 （03690） ）中表現最差。市場人士開始關注，是否大股東軟銀的孫正義正在沽貨，為阿里股價帶來源源不絶的沽壓。

軟銀計劃減持阿里的消息，早在4月中已傳出。彭博當時報道，軟銀正計劃出售約值140億美元（1,085億港元）的阿里巴巴股份。

減持千億大手交易 多以配售進行

軟銀共持有約53.9億股阿里股份，持股比例約25.2%，為阿里巴巴最大股東，持股總值逾萬億港元。報導中擬減持的阿里股份，佔軟銀持股約一成。

大股東大手減持沽盤湧現，固然可以解釋阿里股價近日積弱現象。但大股東沽貨上千億港元，一般只會選擇以配股形式進行，由作為配售代理的投資銀行，向基金經理等機構投資者試盤了解認購意欲後，大多即日訂價成交。

港美市場齊沽 或仍需時10多天

以上千億元的大手沽盤計，若在二手市場每日分批沽貨，即使以阿里過去10日美股及港股日均成交分別約290億港元及38億港元計，而大股東沽盤佔其中四分一沽盤，每日也只能沽出總值約82億元。按報導中孫正義擬沽貨額計，需時最少10多時才能完成沽盤。

雖然大股東選擇在二手市場沽貨，可以市價減持，無需像配售股份般以拆讓價（最少3%至5%以上）沽貨，亦毋須向接貨基金承諾未來最少6個月禁止再沽，看似有不少好處。但大股東若在10多日內持續在港、美市場同步十手沽貨，對阿里股價負面影響只會更大，套現平均股價很可能較配股價還低。

正因如此，阿里大股東的沽貨行動相信仍未開始，阿里近日股價積弱，更大可能是在瑞幸咖啡（美：LK）上月初自揭高層造假後，美國證監會主席克萊斯（Jay Clayton）特別警告中概股的假數風險較一般美股高，促使機構投資者檢視中概股持倉有關。

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撰文：劉德斌

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