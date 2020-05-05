【TikTok】TikTok獲Instagram網紅及千禧一代追捧　全球下載量突破20億次

▲ 疫情期間，Tik Tok受全球千禧一代及網紅追捧，截至目前，全球下載量突破20億次。

新冠肺炎疫情期間，各國居民在家防疫，字節跳動旗下「殺手級」應用抖音及其海外版Tik Tok迎來下載高峰期，尤其吸引全球眾多Instagram網紅及千禧一代年輕人。根據Sensor Tower數據，今年首季抖音及TikTok的下載量為3.15億次；截至目前，全球下載量突破20億次。數據已綜合App Store和Google Play的總下載量。

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海外版Tik Tok把握時機，在疫情期間推出諸入#HappyAtHome之類的標籤，讓用戶及其家人一起分享視頻創作。

全球大量內容創作者、攝影師、藝術家開始入駐抖音。例如，居住香港的攝影師Taylor Richard，其在Instagram上擁有30萬粉絲，在Youtube上有110萬訂閱者。Richard自4月初加入Tik Tok，至今已有1.5萬粉絲。

Sensor Tower指，母企字節跳動今年首季移動應用收入為1.57億美元，按年飆升423%，按季大增50%；其中9成來自中國市場，尤其是抖音的驅動。

直播能否在Tik Tok起飛？

抖音直播在內地十分受歡迎，明星及網紅在直播過程中銷售產品，探索新的營銷方式。

有外電引述分析指，中國應用程式用戶有在APPs上消費習慣，例如直播打賞，給內容創作者小費。但歐美用戶並不習慣中國式的現場「直播帶貨」，他們認為直播在中國就是賣產品。

Sensor Tower分析師表示，Facebook亦曾推出向內容創作者打賞的功能，但未能引起關注。

至於直播能否在海外版Tik Tok獲得如其姊妹抖音一樣的成功，仍有待觀察。

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