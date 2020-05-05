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【港股分析】沛嘉熱爆　醫療器材股仲有邊幾隻值博？

股樓投資 16:46 2020/05/05

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診症人數因肺炎疫情急增，除了帶動生物醫藥股炒風，醫療器材股在疫市下亦成功突圍。今日開始招股亦取得熱烈反應的沛嘉醫療 （新上市編號：09996），主要產品分為以下兩類。分別是經導管瓣膜治療醫療器械，以及神經介入手術醫療器械。業務上來看，這類醫療器材股與醫藥類的生科股有一定差異。但其「國產替代」的概念，料會成為推動股價增長的主要引擎。

相關文章：【熱爆新股】沛嘉醫療半日錄35億孖展認購　料抽100手以上才穩獲一手

除了沛嘉，現有的醫療器材股，業務可憧憬受惠於內地醫療政策出台及改革，以及疫症衍生的產品需求。當中有以下3隻可留意。

微創醫療（00853）主要在內地從事醫療器械之開發、製造及銷售業務，主要專注於治療血管疾病及病變的微創介入產品。由2月底起，集團由當時的9.6元一舉衝上至最高20.4元。集團最近公布，旗下在上海科創板上市、持有46.34%股權的上海微創心脈醫療科技（滬：688016）首季純利按年增長32.42%至5,948萬元人民幣。集團分拆業務一事亦有進展。旗下微創心通公司以投前估值11億美元完成新一輪融資，引入高瓴資本及易方達等7家知名戰略投資者，融資金額達1.3億美元，即逾10億元。

相關文章：【生科熱潮】藥明系再添一員　傳藥明巨諾來港上市集資23億元

愛康醫療（01789）上月進行收購擴大公司產品組合，有利未來業務發展。集團以4,020萬美元購買北京理貝爾生物工程研究所的全數股權，收購對象此前屬全球第醫療器械龍頭之一的美津力旗下，長期專注於骨科脊柱和創傷領域，擁有完整的產品綫、穩定的產品質量以及成熟的銷售渠道。愛康醫療形容，收購可以幫助公司快速的拓展脊柱和創傷業務並產生銷售收入。由2017年上市至今，愛康由當時不足2元升至目前的20元，屬市場上鮮見的「10倍股」。

春立醫療（01858）主打關節器械，國內人口老化令有關產品出現高需求。集團去年盈利成功翻倍，按年大增1.2倍至2.37億元人民幣。上月集團宣布建議內地發行A股上市，有望增加另一融資途徑。由年初至今，春立已由當時的19元，累升逾倍至現在的41.1元。

 

 

 

 

 

 

撰文 : 李尚毅

醫藥股 肺炎 微創醫療（00853） 愛康醫療（01789） 春立醫療（01858） 香港股票

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