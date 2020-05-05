「香港再出發大聯盟」除獲李嘉誠等四大家族加入 還有多少上市公司撐場？
金融經濟 16:17 2020/05/05
由全國政協副主席董建華、梁振英牽頭組織的「香港再出發大聯盟」今日宣布成立。大聯盟共有1545名社會各界人士擔任共同發起人，包括多位上市公司創辦人、管理層等，本港四大地產家族皆有加有。
共同發起人名單上，包括多位地產商，如長和系資深顧問李嘉誠及兩名兒子，即長和系主席李澤鉅和電訊盈科 （00008） 主席李澤楷；恒地 （00012） 創辦人兼執行董事李兆基及兩名兒子，即恒地聯席主席李家誠和李家傑、新世界 （00017） 主席鄭家純及兒子鄭志剛，、新鴻基地產 （00016） 主席郭炳聯、執行董事郭基煇。
另外，信和置業 （00083） 主席黃志祥、恒隆地產 （00101） 主席陳啟宗、執行董事陳文博、華置 （00127） 前主席劉鑾雄及其兒子劉鳴煒、利福國際 （01212） 主席劉鑾鴻、內房商恒大 （03333） 主席許家印、澳博 （00880） 主席何超鳳，信德集團 （0242） 行政主席兼美高梅中國 （02282） 聯席董事長何超瓊、會德豐 （00020） 大股東吳光正、合和實業胡應湘，年屆96歲、久未現身的郭氏集團創辦人郭鶴年亦出現在名單上。
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