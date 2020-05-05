Tesla陷入財困危機？ Elon Musk 急賣兩豪宅套現！

在新冠肺炎疫情影響下，不少公司都承受著不少經營壓力，甚至要以不同方法套現，境況相當嚴峻。Tesla 創辦人Elon Musk日前在Twitter宣佈要將所有房地產變賣,令人懷疑Tesla財政狀況出現問題。

相關文章：【新冠肺炎】Tesla馬斯克再語出驚人 直斥居家令是「法西斯主義」行為

根據《CNBC》報道，Elon Musk 透過房地產網站Zillow分別以3000萬美元與950萬美元，放售位於洛杉磯豪宅區Bel Air的兩棟物業

相關文章：Tesla指武漢肺炎或阻交付 股價周三挫17%

Elon Musk 一直被外界視為狂人，因此他在Twitter宣佈未來將不會擁有任何物業時，大家都以爲他在說說笑而已，豈料他竟然真的將「狂言」付諸行動，至於 Tesla 是否財困？根據Tesla早前發佈的季報，該公司連續3季獲利，但現金用盡，今年首季自由現金流轉為負數至負8.95億美元，現金流量淨額為負4.40億美元,似乎有點小危機，卻不足以「致命」。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！