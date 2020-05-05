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楊潤雄：5月27日起　學生分階段復課

環球政經 15:46 2020/05/05

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【iMoney訊】教育局局長楊潤雄今日（5日）表示，考慮衞生專家及學校建議，有共識是以師生安全為上，宜緊不宜鬆。在校內所有學生、教職員及訪客必須戴上口罩。學生在乘搭校巴、保母車以及交通工具時，亦要戴上口罩、須勤洗手。

學生及教職員在離家回校前，或抵達學校時須量度體溫。身體不適者不應上學，須立即求醫。學校亦有有一個隔離地方，讓發燒不適學生休息，等待家長接回，以及去就醫。

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學校可靈活調動時間表，盡量安排學生分批回校上課及落課，避免大批學生在出入口聚集。學校原則上為半日上課，避免同學脫下口罩，但未有足夠距離用膳。此外，學校應避免進行非必要聚集活動，如周會、早會，建議用廣播作替代。

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他又表示，由於中四、中五學生須完成高中課程，所以需要儘快復課，中五學生部分課目亦需要完成校本評核，中三學生亦要選擇高中階段選修課目。教育局會於未來一星期，向學校發放詳細指引，列明所有防疫措施，學校亦須遵守。

以下為復課時間詳情：

5月27日：中三至中五學生

6月8日：小四至中二學生

6月15日：K3至小三學生

K1至K2於本學年不會復課

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楊潤雄 教育局 發燒

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