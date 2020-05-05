香港精神撈過「界」？ViuTV新節目尋找異地港人故事

香港人向來食腦兼識靈活變通，所以無論在世界哪個角落，都可以找到成功在他鄉創出一番事業的港人例子。就如不願在香港成為樓奴的Jeanette便與丈夫移居葡萄牙，從事一份你想不到的職業，用你難以想像的價錢入住3,000呎的獨立屋。想知他們在葡萄牙的生活，以及當地的樓價？記得留意ViuTV由今個星期一（4日）至五，每晚11時播放的全新節目《撈出個世界》。

除了Jeanette的故事外，節目還有4個同樣在其他地方，包括較少港人移居的北極、挪威及比利時拼搏的港人故事。以下就率先為大家披露部分內容，想聽他們的詳細分享，就要留意ViuTV的《撈出個世界》！

比利時藝術主腦

在比利時千年古城Ghent居住了40年、妻子為比利時人的葉敏（Ip Man），既是荷蘭文詩人也是當地藝術活動的主腦。他在2008年設立Viadagio，除了復刻古代木船大搞歷史文藝遊，還開設了素食餐廳和商店推廣中西飲食文化。 在開辦木船歷史文藝遊時，他曾把鋼琴搬到木船，在河中進行音樂表演，推廣優雅、詩意的生活。雖然整趟木船遊長達2.5小時，但人人都坐到樂而忘返，到底旅程有甚麼神奇魔力？

北極大忙人

2006年到北極圈小島Svalbard工作的Pauline 是當地唯一的香港人，她繼承了大部分港人的特點——周身刀、張張利！日常的工作由做科研生態項目，到為極地研究的科學家做物流，以至開設聖誕老人郵局、民宿、帶探險團等，每日都有不同的工作和挑戰。雖然日常工作較在香港時繁忙，但Pauline卻十分享受，皆因她在Svalbard的社交生活亦十分精彩！除了參加歌詠團，到北歐各地表演，更籌辦婦女會，搞品茶活動等。原來即使身處極地，工作、社交生活同樣充實！

▲ Pauline（左）是在北極圈小島Svalbard工作的唯一香港人。

葡萄牙馬匹治療師

賽馬雖然是香港的特色活動之一，但相信身處香港的你應該從未聽過Equine Bodyworker這個職業，然而確實有港人正在外地從事這份工作。Jeanette在葡萄牙Porto的農場工作，日常職責主要是為馬匹提供按摩、伸展各種治療，到底她為何會選擇一份與馬為伍的職業，日常工作情況又是怎樣？

▲ 在葡萄牙想擁有一幢3,000呎的獨立屋到底要多少錢？

奧斯陸博物館做文物管理

從小已有離港打算的Melany在4、5年前與港人丈夫於挪威奧斯陸落地生根，鑽研文物管理及地質學的她，幸運地在當地找到相關職業——博物館的文物管理。雖然工作已有著落，但人在北歐，文化、語言、天氣都跟香港截然不同，Melany到底又有否思鄉？曾在香港工作的她，又覺得兩地工作文化有何不同？

▲ 曾在香港工作的Melany（右）對香港和挪威兩地的工作文化有何評價呢？

比利時畫廊揸fit人

1990年剛小學畢業的Winnie乘著移民潮與家人移居到比利時。自小離開香港的她現時與另一半在比利時經營藝術畫廊，雖然身處數千公里外，但她仍然時刻心繫香港，關心香港的大小事。到底她在當地的生活有何大不同呢？

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