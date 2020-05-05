【疫市營商】生活易WeVow App推「與婚禮商戶對話」　足不出戶查詢婚禮資料價格

▲ 生活易（ESD life）旗下WeVow一站式婚禮籌備手機應用程式，推出全新「與婚禮商戶對話」功能，準新人能查詢婚禮資料、婚宴場地及價格等。（生活易提供圖片）

新冠肺炎疫情下，不少活動需要暫停，令婚禮業界及正籌備婚禮的準新人受到極大影響。生活易（ESD life）旗下WeVow一站式婚禮籌備手機應用程式，推出全新「與婚禮商戶對話」功能，使準新人足不出戶亦能即時與特選婚禮商戶對話，同時期望能支援婚禮商戶。

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WeVow App 於今年4月，增添「與婚禮商戶對話」功能，準新人能即時直接與3,700間特選婚禮商戶對話、查詢婚禮資料、婚宴場地及價格，甚至可以預約試妝或試身等服務。此項嶄新功能打破婚禮業界傳統，助新人便捷地覓得心儀婚禮商戶。

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WeVow App於短短數月，手機應用程式下載量已超過1萬次，而每月活躍用戶超過3,500人。應用程式提供四大重點婚禮籌備功能，包括預設婚禮倒數時間表、婚禮預算表功能、 「Find Your Style」，以及新人及商戶智能配對。

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責任編輯：朱悅瀅