【港府口罩CuMask】港府派銅芯抗疫口罩「CuMask」　明日可網上登記郵政送上門

▲ 港府將向全港市民派發可重用口罩「CuMask」，林鄭月娥已率先帶上（見圖） (梁偉榮攝)

行政長官林鄭月娥主持放寬限聚令的記者會，宣布港府會派發可重用口罩，名稱為「銅芯抗疫」口罩或CuMask，林鄭月娥稱，CuMask人人有份，市民只需網上登記，港府就會派香港郵政配送CuMask。林鄭月娥稱，今日出席記者會時她和6名局長已經帶上CuMask（見上圖）。

林鄭月娥指出，「銅芯抗疫」口罩CuMask濾芯有使用銅物料，經清洗後可用60次。CuMask由本地研發及應用，「Cu」既是銅的化學簡稱，也有「見你（see you）」的意思。

5月6日（周三）上午7時起可以登記領取CuMask，登記為期1個月，預計登記後兩星期就會由香港郵政送上府。一人可以最多為5個人登記領取。

對於疫情逾百日後才派發口罩，林鄭月娥稱，成績由人評價，直言港府處理不能說盡善盡美，理解疫情初期口罩供應不足惹不滿。她重新解釋，港府當時也沒有充足口罩，需要先為醫護預留口罩，現時仍認為有關做法是負責任做法。

派發口罩所涉的費用方面，林鄭月娥稱政府利用香港郵政派發，而香港郵政是半商業的機構，政府會附郵費，不會涉額外職位。

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每戶獲10個即棄口罩 毋須登記

除了可重用口罩，港府6月底也會向所有市民派發即棄口罩，每戶可獲10個，利用香港郵政派發，毋須登記，涉及3000萬個單次用口罩。

港府也會向醫生、學生和前線清潔工人針對性提供口罩，也會向私營機構醫護提供口罩，提供總數50萬個口罩，而長者等弱勢社群也會獲發口罩，總數300萬個口罩。

食衛局局長陳肇始提甦除了帶口罩，市民也要勤洗手，並指今日正好為手部衛生日。

（更正：本網此前誤指港府會向每戶派20個口罩，特此更正）

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