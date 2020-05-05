【在家工作】專家：個人電腦開視像會議易釀數據洩漏

▲ 專家指出，如不當使用視像會議軟件及平台，或遭致嚴重損失，並強調企業應及早做好對策，建立緊急應變小組。

新冠疫情後，視像會議平台Zoom突然爆紅，私人用戶以致不少企業、中小學校甚至高等學府都紛紛使用。但連日來，該平台卻被爆出眾多安全隱患，例如用戶開視像會議時，無故有其他陌生人進入騷擾，亦有報導指，Zoom用戶的個人資料遭黑客在暗網（dark web）上銷售，各種消息頓時令用戶陷入恐慌。

企業顧問公司Alvarez & Marsal董事總經理Davin Teo，專責糾紛調查並帶領法證技術團隊，他就表示，疫情下企業讓員工在家工作，雖然大部分工作只要有電腦就可以完成，但當中卻暗藏安全隱患。「員工使用的電腦其實是關鍵，如果員工使用自己的個人電腦做公司工作，例如打開視像會議軟件的話，就有機會讓黑客有機可乘。」

▲ Alvarez & Marsal董事總經理Davin Teo表示，企業讓員工在家工作時，必須要指定使用公司配發的裝置，確保裝置的軟件及操作系統更新至最新版本，以防被黑客有機可乘。（受訪者提供圖片）

釣魚電郵 無孔不入

Davin指出，由於公司不能統一控制及管理員工個人電腦作業系統、軟件等程式的更新，萬一用戶未及時更新，系統會出現漏洞，再使用視像會議軟件，黑客不但能進入員工電腦，甚至能從中得到各種資料，包括公司的商業機密數據。Davin透露，黑客要入侵其實方法很簡單，只要使用釣魚電郵即可。

現時疫情下，大眾市民會收到不少關於疫情、口罩以及個人護理小貼士，甚至是來自世界衛生組織（WHO）的電郵，但當中的鏈接其實是黑客偽造出來的假網站，只要不慎點入就會誘發安全風險。

他指出，根據統計，目前即使有電郵過濾系統，用戶郵箱中的十分一數量的電郵都是釣魚電郵。

▲ 疫情下，大眾市民會收到不少關於疫情、口罩以及個人護理小貼士，甚至是來自世界衛生組織（WHO）的電郵，但當中的鏈接其實是黑客偽造出來的假網站，只要不慎點入就會誘發安全風險。（資料圖片）

需訂立數據安全指引

面對日新月異的環境及安全風險，Davin建議，企業讓員工在家工作時，必須使用公司派發的電腦及其他裝置，有效管理系統，及時更新程式，減低被入侵的風險。

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其次，他亦建議，企業要訂立一套數據安全指引，並組織一隊資訊科技數據洩漏協調小組，以防數據洩漏等危機出現時能及時處理，降低受到的經濟損失及聲譽打擊。

協調小組中必須有IT專才，以評估數據洩漏時有機會對企業所造成影響，其次要有來自法律部門人員，高級管理層以及傳訊部人員，務求在企業內外都要將危機處理得宜。

Davin表示，當數據洩漏發生後，企業必須及時封鎖可疑的裝置及帳號，追蹤洩漏的源頭及原因。「不可以浪費每一分鐘時間。」他亦強調，預防勝於治療，企業首要訂立正確的數據使用指引，配合全面的IT管理，以及時常更新的系統與裝置。

▲ 用戶電腦如未及時更新，系統會出現漏洞，再使用視像會議軟件，黑客不但能進入員工電腦，甚至能從中得到各種資料，包括公司的商業機密數據。（資料圖片）

但Davin亦坦言，某些企業數據洩漏的事件可能是內部人員所導致，有的是疏忽，有的則是有預謀行為。他透露，曾經負責調查一宗企業數據洩漏案件，當中就因為有一員工對公司不滿，因此盜取公司機密資料，並打算交予公司的競爭對手。「雖然員工稱公司電腦或被黑客入侵，但經過調查，發現該員工私自管有未經核准保留副本的文件，並且查到他將文件抄到記憶體（USB）中。」

記者：李彥煒