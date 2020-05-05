【熱爆新股】沛嘉醫療半日錄35億孖展認購　料抽100手以上才穩獲一手

醫療及物管這兩個疫市下表現突出的板塊都有新股登場。沛嘉醫療 （新上市編號：09996） 及建業新生活 （新上市編號：09983） 首日IPO，孖展認購情況旋即火熱。截至下午1時30分，2隻新股孖展認購逾44億元，沛嘉醫療錄35億元孖展認購，超購14倍。券商預期，認購100手或以上才有機穩中一手沛嘉醫療。

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信誠證券聯席董事張智威指，預留合共約150億元孖展予兩隻新股。他形容，投資者「食過返尋味」，料是次招股較近期另一隻反應奇佳的醫藥股康方生物（09926）更火熱、更難抽中。他又預計，抽100手或以上才穩中一手。他表示，若以康方生物及同類型的生物科技股啟明醫療（02500）作參考，料沛嘉醫療首掛亦錄得5成或以上。

沛嘉計劃發售1.525億股，每股招股價15.36元，集資最多23.4億元，一手（1000股）入場費15515元，公司於今日起至5月8日招股，並將於5月15日掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利及華泰國際。

生物科技股認購一次較一火熱，3月份上市的諾誠健華 （09969） 1手中籤率25%，抽40手（4萬股）始穩獲1手；而康方生物中籤率僅12%，抽100手（10萬股）始穩獲1手。