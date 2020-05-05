【生科熱潮】藥明系再添一員　傳藥明巨諾來港上市集資23億元

生物科技上市熱潮繼續熾熱，據外電引述消息人士指，內地細胞療法公司藥明巨諾（JW Therapeutics）決定來港上市，並已委聘投行高盛及瑞銀安排上市事宜，有傳集資額為2億至3億美元，即大約15億至23億港元。藥明系在港上市的已有藥明康德（02359）及藥明生物（02269）。

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藥明巨諾是藥明康德及美國朱諾治療（Juno Therapeutics）於2016年共同創立的細胞療法公司。藥明巨諾於2018年完成9000萬美元約7億港元A輪融資，當中明星基金及風投公司淡馬錫及紅杉資本亦有份參與。

另外，上周末亦有消息指另一隻生物科技股、內地癌症新藥研發企業開拓藥業上月通過港交所聆訊，集資規模與藥明巨諾大致相同，約2億至2.5億美元（約15億至19億港元），計劃5月下旬掛牌上市。開拓藥業獲格力集團（深：000651）旗下投資平台格力金控入股成為基石投資者，曾進行5輪融資，獲多家明星機構入股，包括聯想之星、弘暉資本、建銀國際醫療基金、元生創投等。

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上月30日為港交所（0388）實施新上市規則2周年，新規則首次允許未有收入的生物科技公司來港上市。自新規實施後，已有28間醫療健康及生物科技公司在港上市，融資額達825億元。截至今年4月底則共有16間未有收入生物科技公司上市，集資額為397億元，佔同期香港新股市場融資額的6.7%。港交所亦指現時有3間未有收入的生物科技公司正申請在港上市。