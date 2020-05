美國廉航推社交距離座位 搭飛機想隔開坐要加錢

▲ 美國的廉航邊疆航空推出社交距離座位,讓乘客額外付費選擇隔開坐,以減低染疫風險。

新冠肺炎疫情下,民眾外出乘搭巴士、地鐵等公共交通工具,往往都盡量隔開坐或站立,以保持相應的社交距離。美國的廉航邊疆航空(Frontier Airlines)繼早前要求乘客搭飛機要全程戴口罩後,再推出社交距離座位,讓乘客額外付費選擇隔開坐,以減低染疫風險。

邊疆航空表示,由周五(8日)至8月31日期間,該公司會增設提供社交距離的飛機座位,會將機上部分行數的中間座位空置,讓乘客可額外付費乘坐這些座位的相鄰位置,額外費用約由39美元(約304港元)起。

邊疆航空的行政總裁比弗爾(Barry Biffle)強調,戴口罩仍是最佳防疫措施,新措施只希望為顧客提供心靈安撫:

因應部分乘客希望鄰座空置以獲更多安全感及平靜,我們現在可提供額外空間。

(For those who want an empty seat next to them for extra peace of mind or simply additional comfort, we are now offering ‘More Room’.)

邊疆航空亦加強對旅客的限制措施,包括由上月起要求乘客提交健康確認書,證明自己或家庭成員在過去兩周內均未出現新冠肺炎症狀。乘客登機前要檢查體溫,如被發現發燒,航空公司會拒絕乘客登機。

另外,邊疆航空由周五起強制乘客必須戴口罩,規定適用於進入登機閘口、登機橋及飛機上。

