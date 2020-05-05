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美國廉航推社交距離座位 搭飛機想隔開坐要加錢

環球社會熱點 15:10 2020/05/05

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美國的廉航邊疆航空推出社交距離座位，讓乘客額外付費選擇隔開坐，以減低染疫風險。

新冠肺炎疫情下，民眾外出乘搭巴士、地鐵等公共交通工具，往往都盡量隔開坐或站立，以保持相應的社交距離。美國的廉航邊疆航空（Frontier Airlines）繼早前要求乘客搭飛機要全程戴口罩後，再推出社交距離座位，讓乘客額外付費選擇隔開坐，以減低染疫風險。

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邊疆航空表示，由周五（8日）至8月31日期間，該公司會增設提供社交距離的飛機座位，會將機上部分行數的中間座位空置，讓乘客可額外付費乘坐這些座位的相鄰位置，額外費用約由39美元（約304港元）起。

邊疆航空的行政總裁比弗爾（Barry Biffle）強調，戴口罩仍是最佳防疫措施，新措施只希望為顧客提供心靈安撫：

因應部分乘客希望鄰座空置以獲更多安全感及平靜，我們現在可提供額外空間。

（For those who want an empty seat next to them for extra peace of mind or simply additional comfort, we are now offering ‘More Room’.）

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邊疆航空亦加強對旅客的限制措施，包括由上月起要求乘客提交健康確認書，證明自己或家庭成員在過去兩周內均未出現新冠肺炎症狀。乘客登機前要檢查體溫，如被發現發燒，航空公司會拒絕乘客登機。

另外，邊疆航空由周五起強制乘客必須戴口罩，規定適用於進入登機閘口、登機橋及飛機上。

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