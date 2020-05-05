小米急推瀏覽器更新　容許用戶選擇停止收集數據

▲ 早前小米被揭旗下手機瀏覽器即使打開無痕模式，都仍然會收集大量用戶的數據，小米隨即推出軟件更新「補飛」。

現時不同的瀏覽器都會加入「隱身模式」，停止記錄用戶的各項瀏覽活動。不過，早前小米就被研究人員揭發，旗下手機瀏覽器即使打開無痕模式，都仍然會收集大量用戶的數據並傳送至伺服器。事件引起網民的極大迴響，小米隨即推出軟件更新「補飛」。

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據Forbes 報道，研究人員Gabi Cirlig發現，在使用小米的兩款瀏覽器Mi Browser Pro和Mint Browser時，即使用家開啓隱身模式，小米瀏覽器會仍會收集相關用戶數據，其中包括所有網站瀏覽記錄，包括在Google、甚至是DuckDuckGo的搜尋記錄，以及新聞閱讀記錄等。而透過metadata甚至可以直接識別到用戶的真正身份。事後，小米否認有關指控，並向傳媒發表聲明，表示用戶的私隱及網絡安全為公司的首要考慮。

然而過了一個周末，小米就迅速以行動回應，為Mi Browser Pro和Mint Browser 推出更新，容許用戶選擇在隱身模式下停止收集數據。小米表示，是次的軟件更新，目的是為了聆聽用戶的需求，同時展示公司對用戶私隱保障的承諾。

▲ 小米日前為Mi Browser Pro和Mint Browser 推出更新，容許用戶選擇在隱身模式下停止收集數據。（小米瀏覽器截圖）

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對此，外國網站Android Police編輯Corbin Davenport於Twitter發文，表示不認同小米的做法。Davenport指，在更新小米瀏覽器後，系統預設仍然會在隱身模式下收集用戶數據。如果需要停止數據收集，用戶需要點擊最少三下才能成功將其關閉，認為此舉並非處理用戶私隱的最佳方法。

責任編輯：施雯雯