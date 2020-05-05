【中概股回歸】網易傳申請來港第二上市　股價高開3.7%（第三版）

▲ 網易傳已交表，來港第二上市。

網易（美：NTES）傳已向港交所遞交第二上市申請，網易為中國第二大手機遊戲商，僅次於騰訊 （00700） 。據悉，網易最早可能在下半年於港交所 （00388） 掛牌，網易美股市值約430億美元，消息指公司還沒有就發行規模和時間等細節，作最終決定，網易拒絕置評。

受惠消息，港交所午後抽升，並以全日最高位收市，收報253.6元，成交達10.86億元。

網易美股高開3.7%，截至本港21時53分，升4.6%，報344.795美元。

現時市場已傳出網易及京東（美：JD）快將來港上市，反映中概股回流的步伐經過香港社會事件和中外新冠疫情後，重新加快。

據美國20-F文件顯示，截至2019年12月31日，網易CEO丁磊持有14.56億股或45.1%股權，Orbis Investment為第二大股東，持股6.5%。

（第二版更新港交所股價表現；第三版更新網易股價表現）

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