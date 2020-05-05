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【德國疫情】研究料德國180萬人染疫 25%隱形患者

環球社會熱點 14:49 2020/05/05

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【德國疫情】研究料180萬人染疫 25%隱形患者

德國疫情輕微反彈後再次回落，最新研究發現，德國感染率可能比目前預計的高逾10倍。研究料，德國180萬人感染新冠肺炎，4分1人沒有病徵。隱形患者的比例中韓研究數據吻合；兩國研究指，5分1人是無症狀患者。

德國波恩大學研究人員分析國內小社區的疫情，認為感染人數遠高過官方估計。病毒學家施特雷克（Hendrik Streeck）帶領團隊，研究較早爆發疫情的西部州分北萊茵-西法倫（North Rhine-Westphalia）。當地小鎮Gangelt於2月舉行慶典後爆發疫情。

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研究員研究Gangelt居民的感染途徑、傳染給哪些人、出現什麼症狀及死亡率，為404個家庭、共900多人進行病毒檢測。結果顯示，約15%人對病毒呈陽性反應，比全國錄得的感染比率高5倍。

研究員以此推算，德國多達180萬人染病。目前數據顯示，德國約有16.6萬宗病例，研究估計的染病數字高10倍有多。

研究亦發現，當中有22%人無症狀。該數據與中國和南韓的研究結果相吻合，中韓指約有20%人是隱形患者。

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北萊茵-西法倫州長拉舍特（Armin Laschet）表示，施特雷克的假設已得到證實，州內有大量未報告的病例。他指出，研究是重要的文件，可為今後的疫情討論提供訊息。

研究的合著者哈特曼（Gunther Hartmann）稱，到目前為止，病毒傳播的數據比較不穩定，研究結果可幫助改善估計病毒傳播方式的模型。

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