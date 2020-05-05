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【美國疫情】拒讓不戴口罩顧客進入　密歇根州商店保安遭槍殺

環球政經 15:55 2020/05/05

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新冠疫情蔓延導致全球恐慌，佩戴口罩成為日常習慣，在美國疫情重災區之一的密歇根州，州長下令，所有商店店舖的職員及顧客，都一律必須戴上口罩。然而於上周五（1日），43歲的商店保安Calvin Munerlyn因拒讓一名戴口罩的女性進入店內，而遭其家人槍殺。

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根據外媒報道，Munerlyn於上周五頭部中槍致死，當地檢控官周一（4日）指，當時Munerlyn正在一間商店工作，根據當地政府的防疫命令，他拒絕讓沒有戴口罩的Larry Teague進入店內，Larry Teague的母親因此與Munerlyn發生口角，Munerlyn要求她離開商店。該名母親其後帶同丈夫及兒子折返，其丈夫指責Munerlyn對妻子不尊重，23歲的兒子則涉嫌向保安員頭部開槍，店內閉路電視拍下了事發經過。

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檢控官指，Munerlyn只是在工作崗位上，為了顧客及店員的安全，遵從州長的抗疫措施。目前涉案三人被控以一級謀殺罪名，該名母親已經被警方拘捕，其夫及兒子仍然在逃，警方指他們持械，屬於危險人物。除了被控謀殺罪，三人將被加控多項罪名，包括持槍犯案、携帶隱藏武器，以及違反州長命令等罪名。

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隨著美國各別州開始逐步放鬆防疫措施，早於上月中旬，密歇根州民眾已經對居家隔離、及強制佩戴口罩的要求表示不滿，更有民眾持槍到州議會大樓聚眾示威，要求解除封鎖措施。目前全美累計確診新冠肺炎逾121萬宗，密歇根州累計感染約4.4萬人。

 

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撰文 : 國際組

新冠肺炎疫情 AR 美國 密歇根 口罩 疫情 請願示威

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